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Почему нельзя есть яблоки: врач назвала причину, которая шокирует

Вторник 29 июля 2025 14:59
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Почему нельзя есть яблоки: врач назвала причину, которая шокирует Фото: Врач объяснила, кому нельзя есть яблоки (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Яблоки считаются символом здорового питания, их советуют детям, взрослым и даже людям на диете.

Но гастроэнтеролог-диетолог, профессор Галина Анохина в интервью РБК-Украина развенчивает этот миф. По ее словам, современные яблоки могут нанести вред пищеварительной системе, и причина этого кроется не только во фруктозе.

Почему яблоки можно есть не всем?

"Яблоки часто содержат фруктаны - вещества, которые плохо перевариваются", - объясняет Анохина.

В результате в кишечнике может начаться сильное газообразование, вздутие живота, спазмы и даже боль. У людей с чувствительной системой пищеварения или синдромом раздражённого кишечника (СРК) такие симптомы могут возникать после нескольких яблок и это абсолютно не редкость.

Фрукты должны созревать естественным путем

Кроме того, не менее важно то, как и когда были собраны фрукты. По словам специалиста, фрукты должны созревать естественным путем, на дереве или кусте.

Но в современном агробизнесе их часто срывают недозрелыми, а затем "дозревают" в специальных камерах или холодильниках. Это создает для плодов стрессовые условия, которые повышают их токсичность.

Например, бананы срывают зелеными и доводят до спелости в хранилищах. Та же ситуация с хурмой, которую иногда даже замораживают, чтобы ускорить созревание. Но, как предостерегает врач, фрукты, созревшие искусственно, могут быть более токсичными, чем те, которые созрели на дереве.

Если после фруктов возникает вздутие или боль в животе - причина может быть именно в них.

Галина Анохина советует внимательно относиться к своему рациону, есть только спелые фрукты и не злоупотреблять продуктами, содержащими фруктаны.

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