ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сколько белка нужно взрослому человеку: названа адекватная норма

Вторник 15 июля 2025 08:37
UA EN RU
Сколько белка нужно взрослому человеку: названа адекватная норма Фото: Сколько надо белка взрослому человеку (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Белок - это ключевой элемент здорового питания, который выполняет жизненно важные функции в организме: строит мышцы, ткани, ферменты, гормоны и поддерживает иммунитет. Однако не все знают, какое именно суточное количество белка является оптимальным для взрослого человека.

Как получить белок из пищи и сколько его нужно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Рекомендуемые нормы белка для человека

Для большинства взрослых суточная потребность в белке составляет от 60 до 120 граммов в зависимости от возраста, пола, веса и уровня физической активности. В среднем для здорового человека в нормальном весе достаточно 1-1,6 г белка на килограмм массы тела.

Физически активным людям, спортсменам, беременным женщинам и пожилым людям белка нужно больше - до 1,6 г/кг и даже выше.

Почему белок важен

Белок помогает:

  • Похудеть, уменьшая аппетит и ускоряя метаболизм;
  • Нарастить мышцы, особенно в сочетании с физическими упражнениями;
  • Поддержать здоровье костей и тканей;
  • Предотвратить возрастные изменения, такие как потеря мышечной массы.

Опасности избытка белка - миф?

Опасения относительно вреда от высокобелковой диеты, в частности влияния на почки, пока не имеют научно доказанного подтверждения для здоровых людей. Однако людям с хроническими болезнями почек следует проконсультироваться с врачом перед изменением рациона.

Как получить белок из пищи

Хорошими источниками являются:

  • Мясо, рыба, яйца, молочные продукты;
  • Растительные альтернативы: бобовые, тофу, орехи, киноа;
  • Веганские белковые добавки.

Следует помнить, что 100 г продукта не равно 100 г белка. Например, кусок мяса весом 200 г содержит около 60 г белка, а одно яйцо - всего 6 г.

Белок это не только "строительный материал" для мышц, но и важный фактор долговременного здоровья. Избегайте дефицита, выбирайте качественные источники и следите за балансом - это простой шаг к лучшему самочувствию и крепкому иммунитету.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом