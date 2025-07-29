ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кому нельзя есть зерновые и орехи: какая причина

Вторник 29 июля 2025 12:33
UA EN RU
Кому нельзя есть зерновые и орехи: какая причина Чем вредны для здоровья зерновые продукты и орехи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Орехи и зерновые продукты считаются источником полезных жиров, клетчатки и витаминов, однако не всем они идут на пользу. Для некоторых людей их употребление может представлять серьезную опасность для здоровья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Галина Анохина.

Чем вредны зерновые и орехи

По словам эксперта, наиболее вредными продуктами растительного происхождения являются зерновые.

"Зерно - это ребенок растения. И этот ребенок должен "пойти в мир", то есть прорасти. Поэтому в зернах заложено большое количество антинутриентов - веществ, которые плохо воспринимаются пищеварительной системой человека", - добавила диетолог.

Антинутриенты - это растительные соединения, снижающие способность организма усваивать необходимые питательные вещества. В целом они не причиняют вреда, но могут стать проблемой в периоды недоедания или для людей, в меню которых преобладают злаковые и бобовые.

Чрезмерное потребление продуктов, богатых антинутриентами, может привести к ухудшению усвоения минералов и белков.

Стоит знать, что в зернах накапливается наибольшее количество токсинов. Некоторые животные адаптировались к этому, а именно птицы имеют дополнительный зоб, коровы - два желудка. Потребленная пища там замачивается и находится в течение достаточно длительного времени.

После этого она поступает в основной желудок, где и переваривается.

Кроме того, орехи также содержат много антинутриентов.

Какие продукты лучше переваривает организм

Овощи не имеют так много антинутриентов, как и зерновые культуры. Даже человека со здоровым желудочно-кишечным трактом, который три-четыре раза поест гороховую кашу, будет "раздувать". Все из-за того, что бобовые содержат ингибиторы протеаз.

Ингибиторы - это подавители собственных ферментов. В частности, бобовые (горох, фасоль, соя) содержат много ингибиторов протеаз, которые уменьшают количество ферментов поджелудочной железы. Поэтому организм не может должным образом переварить эту пищу.

Перед употреблением бобовые нужно замочить и есть в умеренном количестве. Исключением является молодая спаржа и молодой зеленый горошек, но и ими злоупотреблять не стоит.

Выбирая, что есть, человек должен ориентироваться на работу своего желудочно-кишечного тракта. Важно, чтобы потребляемая пища не вызывала вздутия, боли и диареи.

Диетолог рассказала, что очень хорошо организм переносит те фрукты и овощи, которые не имеют зерен, например морковь, мякоть тыквы.

"Кабачки от зерен лучше освобождать. Помидоры и огурцы - тоже", - сказала Анохина.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Крупа Здоровье Орехи
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку