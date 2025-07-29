Кому нельзя есть зерновые и орехи: какая причина

Орехи и зерновые продукты считаются источником полезных жиров, клетчатки и витаминов, однако не всем они идут на пользу. Для некоторых людей их употребление может представлять серьезную опасность для здоровья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала гастроэнтеролог-диетолог, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Галина Анохина.

Чем вредны зерновые и орехи

По словам эксперта, наиболее вредными продуктами растительного происхождения являются зерновые.

"Зерно - это ребенок растения. И этот ребенок должен "пойти в мир", то есть прорасти. Поэтому в зернах заложено большое количество антинутриентов - веществ, которые плохо воспринимаются пищеварительной системой человека", - добавила диетолог.

Антинутриенты - это растительные соединения, снижающие способность организма усваивать необходимые питательные вещества. В целом они не причиняют вреда, но могут стать проблемой в периоды недоедания или для людей, в меню которых преобладают злаковые и бобовые.

Чрезмерное потребление продуктов, богатых антинутриентами, может привести к ухудшению усвоения минералов и белков.

Стоит знать, что в зернах накапливается наибольшее количество токсинов. Некоторые животные адаптировались к этому, а именно птицы имеют дополнительный зоб, коровы - два желудка. Потребленная пища там замачивается и находится в течение достаточно длительного времени.

После этого она поступает в основной желудок, где и переваривается.

Кроме того, орехи также содержат много антинутриентов.

Какие продукты лучше переваривает организм

Овощи не имеют так много антинутриентов, как и зерновые культуры. Даже человека со здоровым желудочно-кишечным трактом, который три-четыре раза поест гороховую кашу, будет "раздувать". Все из-за того, что бобовые содержат ингибиторы протеаз.

Ингибиторы - это подавители собственных ферментов. В частности, бобовые (горох, фасоль, соя) содержат много ингибиторов протеаз, которые уменьшают количество ферментов поджелудочной железы. Поэтому организм не может должным образом переварить эту пищу.

Перед употреблением бобовые нужно замочить и есть в умеренном количестве. Исключением является молодая спаржа и молодой зеленый горошек, но и ими злоупотреблять не стоит.

Выбирая, что есть, человек должен ориентироваться на работу своего желудочно-кишечного тракта. Важно, чтобы потребляемая пища не вызывала вздутия, боли и диареи.

Диетолог рассказала, что очень хорошо организм переносит те фрукты и овощи, которые не имеют зерен, например морковь, мякоть тыквы.

"Кабачки от зерен лучше освобождать. Помидоры и огурцы - тоже", - сказала Анохина.