Чому не можна їсти яблука: лікарка назвала причину, яка шокує

Яблука вважаються символом здорового харчування, їх радять дітям, дорослим і навіть людям на дієті.

Але гастроентеролог-дієтолог, професор Галина Анохіна в інтерв’ю РБК-Україна розвінчує цей міф. За її словами, сучасні яблука можуть завдати шкоди травній системі, і причина цього криється не лише у фруктозі.

Чому яблука можна їсти не всім?

“Яблука часто містять фруктани - речовини, які погано перетравлюються”, - пояснює Анохіна.

Внаслідок цього у кишківнику може початися сильне газоутворення, здуття живота, спазми і навіть біль. У людей із чутливою системою травлення або синдромом подразненого кишківника (СПК) такі симптоми можуть виникати після кількох яблук і це абсолютно не рідкість.

Фрукти повинні дозрівати природнім шляхом

Крім того, не менш важливо те, як і коли були зібрані фрукти. За словами фахівчині, фрукти повинні дозрівати природним шляхом, на дереві чи кущі.

Але в сучасному агробізнесі їх часто зривають недозрілими, а потім "дозрівають" у спеціальних камерах або холодильниках. Це створює для плодів стресові умови, які підвищують їх токсичність.

Наприклад, банани зривають зеленими і доводять до стиглості у сховищах. Та ж ситуація з хурмою, яку іноді навіть заморожують, щоб пришвидшити дозрівання. Але, як застерігає лікарка, фрукти, що дозріли штучно, можуть бути більш токсичними, ніж ті, які дозріли на дереві.

Якщо після фруктів виникає здуття або біль у животі — причина може бути саме в них.

Галина Анохіна радить уважно ставитися до свого раціону, їсти лише стиглі фрукти та не зловживати продуктами, що містять фруктани.