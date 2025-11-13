ua en ru
Почему Лавров и Песков просят Трампа снова говорить с Путиным о мире: в СНБО объяснили

Киев, Четверг 13 ноября 2025 16:31
UA EN RU
Почему Лавров и Песков просят Трампа снова говорить с Путиным о мире: в СНБО объяснили Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США осознали, что Россия только тянет время своими "переговорами", чтобы продолжать войну против Украины. Поэтому в Москве начали резко предлагать саммит в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) и Песков (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - ред.) транслируют на Запад просьбу к Трампу вернуться к вопросу разговоров с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) о мире. Плохо стало россиянам, когда в США поняли, что они просто тянут время", - отметил он.

Что говорили Лавров и Песков

Вчера, 13 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заговорил о том, что Россия "готова" к встрече диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

При этом Лавров уточнил, что такая встреча может состояться, если она будет основана на "тщательно проработанных результатах" предыдущего саммита, который прошел на Аляске. Что именно глава российского МИД имел в виду - он не уточнил.

Лавров добавил, что конкретную дату для встречи Путина и Трампа пока не определили.

В свою очередь Песков вчера, 13 ноября, выразил надежду, что Трамп готов содействовать решению "проблемы" с Украиной дипломатическим путем.

Он уточнял, что Россия якобы хочет развивать сотрудничество с США, в том числе в сфере торговли.

Стоит заметить, что Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште еще в октябре. Это произошло во время их телефонного звонка.

Но потом Трамп решил отменить встречу, поскольку Россия не хочет останавливаться в Украине.

