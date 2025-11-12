ua en ru
У Путина сделали циничное заявление о Трампе и войне против Украины

Москва, Среда 12 ноября 2025 22:12
У Путина сделали циничное заявление о Трампе и войне против Украины Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России якобы надеются, что президент США Дональд Трамп поможет им завершить войну против Украины путем "дипломатии".

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Россия "хочет улучшать отношения с США, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества" и "двигаться быстро" в этом вопросе.

Пресс-секретарь Кремля пожаловался, что Россия и США "теряют время, деньги и прибыль", пока перед ними открываются "очень блестящие перспективы".

"Разумеется, мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов содействовать политическому и дипломатическому урегулированию "проблемы" с Украиной", - добавил он.

Россия не хочет завершать войну

Напомним, США еще весной этого года предложили Украине и России установить режим прекращения огня без дополнительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такую инициативу, а российский диктатор Владимир Путин начал выдумывать оправдания о том, почему это невыгодно России и выдвигать дополнительные условия.

В Москве заговорили о том, что перемирие якобы "выгодно" Украине, поскольку она "сможет провести мобилизацию" и "перевооружиться".

Также Россия продолжает отказываться от предложения президента Владимира Зеленского о встрече на уровне лидеров.

Вместо этого Кремль отправлял на переговоры с Украиной делегацию низкого уровня, которая не имеет полномочий принимать решения по завершению войны.

Недавно сам Трамп признал, что Россия пока не хочет завершать войну, поэтому он отменил запланированную в Будапеште встречу с Путиным.

