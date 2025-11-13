Чому Лавров і Пєсков просять Трампа знову говорити з Путіним про мир: у РНБО пояснили

США усвідомили, що Росія тільки тягне час своїми "переговорами", щоб продовжувати війну проти України. Тому в Москві почали різко пропонувати саміт у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

"Лавров (голова МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) і Пєсков (прессекретар Кремля Дмитро Пєсков - ред.) транслюють на Захід прохання до Трампа повернутися до питання розмов із Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) про мир. Погано стало росіянам, коли в США зрозуміли, що вони просто тягнуть час", - зазначив він.

Що говорили Лавров і Пєсков

Учора, 13 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заговорив про те, що Росія "готова" до зустрічі диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Будапешті.

При цьому Лавров уточнив, що така зустріч може відбутися, якщо вона буде заснована на "ретельно опрацьованих результатах" попереднього саміту, який пройшов на Алясці. Що саме глава російського МЗС мав на увазі - він не уточнив.

Лавров додав, що конкретної дати для зустрічі Путіна і Трампа поки не визначили.

Зі свого боку Пєсков учора, 13 листопада, висловив сподівання, що Трамп готовий сприяти вирішенню "проблеми" з Україною дипломатичним шляхом.

Він уточнював, що Росія нібито хоче розвивати співпрацю зі США, зокрема у сфері торгівлі.

Варто зауважити, що Трамп і Путін домовилися про зустріч у Будапешті ще в жовтні. Це сталося під час їхнього телефонного дзвінка.

Але потім Трамп вирішив скасувати зустріч, оскільки Росія не хоче зупинятися в Україні.