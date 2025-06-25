Почему Киев под прицелом: эксперт объяснил тактику обстрелов РФ

Почему РФ направляет удары на Киев

"Первое - любая столица в любой войне всегда будет под усиленным вниманием врага. Можно вспомнить бомбардировки именно Лондона во Вторую мировую войну. Нацисты бомбили именно Лондон, а не другие города", - сказал Мусиенко.

По его словам, это объясняется тем, что столица - это всегда центр политической, деловой жизни. В ней сосредоточены органы власти, так называемые "центры принятия решений", поразить которые постоянно грезит Россия и призывает российская пропаганда.

"Кроме того, по мнению российских военных преступников, если сломать сопротивление и волю к сопротивлению и деморализовать как раз народ столицы, то соответственно можно достичь эффекта домино и карточного дома, что это за собой повлечет деморализацию в остальных регионах и городах", - отмечает Мусиенко.

Как отметил, эксперт, еще одна причина, которая может объяснять сконцентрированность врага на столице - это поиски важных объектов, в частности по производству.

"Враг может думать, что в столице, поскольку, например, есть больше систем или ПВО, или существуют органы государственной власти и т.д., то могут быть размещены под защитой какие-то производства, по которым нужно наносить удары", - говорит Мусиенко.

Но первоочередная причина кроется в том, что россияне своими террористическими ударами преследуют цель вызвать деморализацию, посеять страх и панику, и чтобы это распространялось на остальные регионы Украины.

"Поэтому и наносят сейчас больше всего ударов, о чем свидетельствует статистика, именно по городу Киеву", - добавляет Мусиенко.

Как меняются подходы врага к обстрелам

По словам эксперта, враг постоянно пытается менять подходы, искать варианты каким образом как можно больше перегрузить нашу систему ПВО, создавать угрозы различными типами вооружений и с разных направлений.

Впрочем, он объясняет, что в принципе последовательность этих действий (сначала дроны - потом баллистика и снова дроны и баллистика) не имеет особого значения. Потому что в Украине действует дифференцированная система ПВО. И есть зоны ответственности тех или иных средств, привлеченных к отражению атак.

"Например, авиация может работать в своих секторах, зенитные средства работают по другим целям, Patriot работают для сбития баллистики и так далее. Поэтому для каждого вида вооружения есть своя определяющая роль", - говорит Мусиенко.

Но Россия постоянно ищет определенные приемы, которые, как считают они, могут давать возможность проходить украинскую ПВО и наносить больше вреда и разрушений, добавляет собеседник.

Когда может произойти следующая массированная атака

Последний раз российские войска прибегали к массированной ракетно-дроновой атаке на столицу в понедельник, 23 июня. Перед этим Киев находился под ударами 18 и 9 июня.

Две последние атаки врага были особенно циничными и смертоносными. 18 июня войска РФ ударили ракетой по жилой девятиэтажке в Соломенском районе, убив 23 человека. Уже менее чем через неделю (23 июня) удар по пятиэтажке в Шевченковском районе унес жизни девяти человек.

Эксперт обращает внимание, что атака именно на прошлой неделе была с привлечением большего количества средств воздушного нападения. То есть враг использовал большее количество дронов и ракет, а уже в этот понедельник их было меньше.

"То есть тенденции к росту точно нет. И соответственно все же повлияло несколько по дроновым возможностям РФ война Израиля и Ирана. Таки Иран был более сконцентрирован на этих событиях и меньше на сотрудничестве с РФ и ее обеспечением. Путин пытается решить это через привлечение северокорейских работников, через поставки из Китая. Но все же это имело значение и сказалось на определенных возможностях России", - рассказывает Мусиенко.

Однако агрессор все же продолжает производить дроны и будет их накапливать, отмечает собеседник.

"И если мы говорим до конца этого месяца, то теоретически враг может осуществить атаку на уровне не более, чем мы видели в понедельник 23 июня", - предполагает эксперт.