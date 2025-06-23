В Киевской области возросло количество пострадавших: среди них двое спасателей
В ночь на 23 июня россияне массированно атаковали Киевскую область. В результате обстрелов есть повреждения, а количество пострадавших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Чрезвычайники рассказали, что из-за российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, и еще 8 ранены.
"Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС уточнили, что в городе Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница.
Здесь чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Ликвидация пожара на момент публикации продолжается, площадь составляет 1500 квадратных метров.
"Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы. Информация о количестве пострадавших уточняется", - резюмировали в ГСЧС.
Обстрел Киевской области и Киева
Напомним, недавно глава Киевской ОВА Николай Калашник тоже сообщал, что повреждения были зафиксированы в трех районах области. Однако тогда было известно лишь о погибшей женщине и двух пострадавших, которых госпитализировали.
Кроме того, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг массированно атаковал дронами, а также дважды ракетами.
Во многих районах столицы зафиксированы повреждения, разрушения, есть пострадавшие и погибшие. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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