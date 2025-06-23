В Киевской области возросло количество пострадавших: среди них двое спасателей

В ночь на 23 июня россияне массированно атаковали Киевскую область. В результате обстрелов есть повреждения, а количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники рассказали, что из-за российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, и еще 8 ранены.

"Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС уточнили, что в городе Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница.

Здесь чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Ликвидация пожара на момент публикации продолжается, площадь составляет 1500 квадратных метров.

"Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы. Информация о количестве пострадавших уточняется", - резюмировали в ГСЧС.