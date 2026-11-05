Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко

- Как вы оцениваете текущую ситуацию в украинской энергосистеме после последних российских атак? Насколько серьезны были повреждения, в частности, после массового обстрела 3 ноября, в результате которого три ТЭС прекратили генерацию электроэнергии ?

Несмотря на повреждения на трех ТЭС, мы все еще имеем достаточную генерацию, поэтому ситуация не простая, но она абсолютно контролируемая.

И с точки зрения общей генерационной способности ситуация лучше, чем ситуация с высоковольтными сетями, которые, к сожалению, сейчас значительно страдают и находятся под постоянными ударами. Поэтому, объективно, именно со стороны генерации сейчас ситуация лучше.

- Особенно сложной сейчас называют ситуацию в Киеве. После повреждения столичной генерации город в значительной степени зависит от поставок электроэнергии из других регионов. На сколько сейчас устойчива система питания столицы? Остается ли реальный риск того, что Россия сможет полностью отрезать Киев от объединенной энергосистемы? И что в таком случае произойдет с электроснабжением города?

Нет, полностью (отрезать Киев от объединенной энергосистемы - ред.) РФ не сможет, но существенно ограничить поступление электричества в Киев реально может. Они, собственно, на этом сконцентрировались, и это было предсказано.

Собственно, именно к этому сценарию и готовились в межсезонье. Сейчас большим вызовом является то, что они, по сути, блокируют ремонтные работы, постоянно держа под атаками ключевые высоковольтные сети, управляемые "Укрэнерго" и, собственно, транспортирующие электроэнергию в Киев.

Соответственно, здесь большим вызовом является то, что бригады просто не могут выйти в работу, потому что постоянно дроны висят над объектами, между тем просто кружат демонстративно, а понятно, что никто не выведет людей под удар.

Поэтому сейчас большие вызовы именно для системы ПВО - обезопасить ремонтные бригады. Ибо тогда буквально в течение недели киевляне ощутят очень существенное улучшение ситуации: условное ограничение по четыре часа в сутки - это максимум. И там прогресс будет ощутим каждый день.

Но для этого нужно и нет других инструментов здесь, чем противовоздушная оборона, именно обезопасить ремонтные бригады между массовыми обстрелами. Потому что понятно, что остановить баллистические ракеты нечем, но дроны нужно останавливать, чтобы ремонтники могли выполнять свою работу.

- Можно ли утверждать, что сейчас именно у Киева самые большие проблемы с электроснабжением? Есть ли регионы и города, где ситуация еще сложнее?

В прифронтовой зоне ситуация всегда более сложная, к сожалению, "конкурентов" там не найдешь. Но действительно в Киеве сейчас, если брать вне прифронтовой зоны, в Киеве, в стране сейчас наиболее сложная ситуация. Это не значит, что она легкая в Днепре, Кривом Роге, Одессе или Харькове, она там тоже сложная. Просто что Киев больше, а это больше потребления, больше вызовов.

- В общем, сколько часов в сутки может быть электроэнергия в Киеве при худшем сценарии? Может ли быть такое, что, например, столица без света по полтора дня будет оставаться?

Не будет такого, я думаю, но графики, при которых вы получаете электричество 4-6-8 часов в сутки, в худшем сценарии возможны, но я, честно говоря, не думаю.

То есть как происходит вообще формирование графиков и что это такое?

Произошел удар, значительные повреждения, произошло аварийное отключение и дальше начинается восстановление поврежденного оборудования. Это длится определенное количество часов, там 6-8 часов нужно для первоочередных ремонтов, организации резервных путей питания и так далее.

Обычно после этого резервные аварийные ограничения отменяются и дальше уже есть определенный график. Этот график (плановых отключений - ред.) я не думаю, что он там будет хуже, чем 12 часов ограничений в сутки, даже в самых печальных вариантах. Но аварийные отключения из-за того, что они мешают восстанавливать, могут, к сожалению, быть достаточно длинными.

- Если говорить вообще о свете, воде и отоплении, есть ли такой риск, что столица или часть столицы на время может остаться без этих трех ключевых коммуникаций?

Смотрите, и вода и отопление зависят от электроэнергии. То есть воду снабжают насосами, которые питаются от электроэнергии, тепло в трубах тоже прокачивают горячую воду, соответственно это тоже электроэнергия. Поэтому все эти системы тесно, глубоко связаны.

Соответственно, в условиях, когда могут быть аварийные отключения достаточно существенны, это может приводить и к ограничению водоснабжения. Теплоснабжение - там немного более простая ситуация, там и резервного питания больше, и мощность в большинстве случаев нужна меньше, чем для водоснабжения, поэтому там немного проще.

Но именно в зонах, где есть аварийные отключения, вполне возможны ограничения водоснабжения, потому что просто насосы водоканала без достаточной мощности электрического питания.

На них есть базовое резервное питание, оно работает, но его недостаточно, чтобы в дома подавать воду. Оно работает для того, чтобы удерживать воду в водопроводах, в резервуарах и не давать возможности воде стечь естественным образом назад. Потому что если стечет, то потом 3-4 дня нужно наполнять водопроводы, чтобы подать воду в дома.

Поэтому это резервное питание, которое тоже достаточно мощное. Например, только одна насосная станция, резервная дизель-электростанция только для одной насосной станции потребляет 1200 литров дизеля в час. Но, тем не менее, даже этой мощности не хватает, чтобы в домах сохранить водоснабжение.

Поэтому когда нет основного питания, будут перерывы, скорее всего, и в водоснабжении, пока не будет восстановлено основное питание.

Одновременно город сейчас работает над тем, чтобы достроить резервные мощности для насосов до уровня, когда они смогут поочередно подавать воду и во время таких ограничений. Но эта система, я думаю, раньше второй половины декабря - начала января не заработает. Там сейчас необходимое оборудование едет, оно, к сожалению, очень долго поставляется.

– А если мы говорим о транспорте? Сегодня снова там возникла проблема…

Транспорт станет "первой жертвой". Я бы, честно говоря, вообще выступал за решение ограничить использование электротранспорта в ближайшее время.

В конце концов, зима 2022-2023 прошла в Киеве без электротранспорта. И это возможно. За исключением метро, конечно. И с точки зрения именно достаточно серьезной нехватки электроэнергии, которая сейчас есть в Киеве, это может быть источником существенной экономии.

Напомним, с вечера 3 ноября в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме.

- Что касается метро, почему так возникает, что во время отключений ветки могут останавливаться то все одновременно, то одна и т. д.?

Метро питается от электричества. Соответственно там есть резервная мощность, но она опять-таки не может обеспечить полноценную работу метрополитена.

Если вы видели, как это происходит, то там свет аварийно отключился, поезд остановился, потом что-то там загорелось и поезд тихонечко поехал к станции высаживать людей. Это резервное питание. А оно полноценную работу метро поддержать не может.

- В общем риски остановки метро в Киеве вы видите?

Не думаю. Из-за важности метро для Киева я думаю, что обеспечение водоканала, теплоснабжения, метро будут ключевыми приоритетами.

- Хотя мы пока еще не вошли в зиму, но если говорить о ней, насколько существенно ситуация может ухудшиться в условиях морозов (если они будут, конечно)?

Связь какая: более низкая температура - больше люди потребляют. Соответственно это будет вести именно к увеличению графиков ограничений, не аварийных, а регулярных ограничений.

И именно поэтому я говорю, что в мороз график ограничений может быть там 12 часов есть электричество, а 12 часов нет.

- Это о Киеве мы сейчас говорим?

Да, о Киеве.

- А если другие города?

Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества.

- По типу как ситуация с Конотопом была, да?

Для маленьких городков это большая угроза, потому что у них один единственный источник может быть, одна единственная подстанция обеспечивает весь городок. И если там разрушили оборудование, то соответственно нужно время на то, чтобы привезти альтернативное оборудование, установить его и так далее.

Читайте также: Почему Конотоп 5 дней был без света: глава Минэнерго рассказал детали

- А если взять такие большие города, как Днепр, например, то там столь длительных отключений не просматривается?

Нет, это другое. Днепр все-таки большой город, там гораздо более развита энергосистема.

- Если подытожить, то какие бы вы три вещи Вы посоветовали украинцам сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к самому сложному сценарию с водой, электроснабжением?

У меня есть определенная формула: у меня всегда есть 40-50 литров на семью питьевой воды дома в резерве, 50-60 литров технической воды. Это не очень сложно сделать.

У меня понятно, что есть инверторы, батареи на случай ограничения энергоснабжения. И я очень старался, чтобы дом, в котором я живу, максимально подготовился к холодам.

Добился, чтобы проверили тепловую систему дома. Добился того, чтобы у нас не было там никаких открытых дверей, парадных окон и так далее. Мы все проверили с соседями и приготовили дом.