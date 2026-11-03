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РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию

11:21 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию Фото: последствия удара по Украине сегодня, 3 ноября (UA_National_Police)
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Ночью россияне дронами и ракетами ударили по электростанциям и подстанциям в 9 областях, а также железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого и ДТЭК.

Россияне били по объектам, где производят и передают электроэнергию, в 9 областях. В общей сложности удары и разрушения зафиксировали в 14 регионах.

Под ударом оказались большие электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также поразили ряд важных подстанций, в том числе на западе страны.

"Повреждения существенны как на объектах производства электроэнергии, так и в сети", - отметил Корецкий.

Удары по железной дороге и больнице

Кроме того, враг атаковал железную дорогу. В Запорожье повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал, а в Ковеле поражен электровоз.

По словам Корецкого, удары пришлись и на производственные предприятия и склады бизнеса в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Харькове ракета попала в больницу, пострадали 73 человека.

На местах работают энергетики, железнодорожники, медики, спасатели ГСЧС и полиция. Угроза новых ударов сохраняется.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что удар пришелся на день выборов в Конгресс США.

По его словам, за ночь Россия выпустила 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

Также РБК-Украина писало, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал об особенностях ночной атаки.

Ракеты летели волнами: около трех ночи - баллистические, под утро - крылатые. По словам Игната, тактика врага в общем не изменилась.

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