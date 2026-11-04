Сложная ситуация со светом: Зеленский дал срочное поручение из-за задержки ремонтов
В Украине остается сложная ситуация со светом из-за российских обстрелов. На фоне восстановительных работ правительство и правоохранители должны проверить компании, которые отстают в ремонтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства заявил, что на всей территории страны должна быть максимально оперативная и полная работа госструктур, областных и местных властей. Он добавил, что это касается и компаний, которые снабжают людей электричеством, теплом и водой, независимо от формы собственности.
"Поручил правительству и правоохранителям сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодня отстают в ремонтах и восстановлении", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонты продолжаются значительно дольше.
В то же время он сообщил, что сформированы резервы необходимого оборудования и восстановление должно происходить после каждого обстрела.
"Ситуация в Киеве сейчас особенно сложна: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непросто на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Черкасщине, Винницкой и также Донбассе, где есть чрезвычайные вызовы из-за боевых действий", - подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что есть очереди и экстренные отключения электроэнергии в южных регионах.
Напомним, днем 4 ноября в большинстве областей Украины отменили аварийные отключения электроэнергии. В то же время, самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Киеве и Киевской области.
Отметим, особое внимание российские оккупанты уделяют энергетической инфраструктуре Киевской и Днепропетровской областей. Враг сосредотачивает удары по регионам с высокой плотностью населения.