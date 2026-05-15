В Україні перевірять служби у справах дітей: у чому причина

В Україні виявили серйозні проблеми з доступністю соціальних послуг для дітей. Лише 2,1% громад забезпечують повний базовий пакет підтримки, що стало підставою для масштабних перевірок по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України

Чому потрібні зміни в системі соцзахисту

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, система має працювати на випередження.

"Дитина не може сама попросити державу про допомогу тоді, коли її життю чи безпеці вже щось загрожує. Саме тому система має бачити ризики раніше і працювати превентивно, а не реагувати лише тоді, коли ситуація вже стала критичною", - наголосив міністр.

Після аналізу моніторингів за 2025-2026 роки виявлено низку проблем: нестачу кадрів, порушення в роботі служб у справах дітей та ризики несвоєчасного виявлення сімей у складних життєвих обставинах.

Зокрема, 58,6% громад надають лише 1-2 соціальні послуги з мінімального пакету, тоді як повний комплекс доступний лише у 2,1% громад.

Найгостріший дефіцит фіксується у послугах для дітей з інвалідністю, системі раннього втручання та підтримці сімей у кризі.

Перевірки по всій країні

Міністр соціальної політики доручив Національній соціальній сервісній службі провести комплексні перевірки та моніторинг роботи місцевих структур.

У відомстві наголошують, що мета перевірок - виявити слабкі місця системи та посилити їх кадрово й ресурсно за підтримки держави та міжнародних партнерів.

За результатами перевірок будуть ухвалені подальші управлінські рішення, про які міністерство повідомлятиме окремо.