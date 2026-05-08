Избежать суда не удастся: как планируют усилить ответственность за буллинг в школах
В Украине хотят увеличить сроки привлечения к ответственности за буллинг в школах. В Верховной Раде объясняют, что из-за действующих ограничений многие дела закрываются еще до того, как суд успевает принять решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады и законопроект №14127.
Главное:
- Предложение Рады: Законопроект №14127 предусматривает увеличение срока привлечения к ответственности за буллинг с 3 месяцев до 1 года.
- Причина реформы: Из-за действующих коротких сроков суды часто не успевают рассмотреть дела, в результате чего десятки обидчиков ежегодно избегают наказания.
- Статистика: Только за 2019-2024 годы из-за завершения сроков было закрыто 221 дело о буллинге (до 33% от общего количества).
- Поддержка: Профильный комитет ВР уже рекомендовал принять документ за основу; инициативу поддержали МОН, МВД и Минюст.
- Замечания омбудсмена: Несмотря на поддержку изменений, Образовательный омбудсмен подчеркивает необходимость увеличения штрафов и более четкого определения понятия "буллинг".
- Цель: Обеспечить неотвратимость наказания за травлю в образовательных учреждениях и защитить права как детей, так и учителей.
Что предлагают изменить
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14127 об ответственности за буллинг участников образовательного процесса.
Документ предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за буллинг с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения. Для этого предлагают внести изменения в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Почему хотят увеличить сроки
Авторы законопроекта объясняют, что нынешнего трехмесячного срока часто не хватает для завершения судебного разбирательства.
В пояснительной записке отмечается, что из-за бюрократических процедур, загруженности судов и длительного рассмотрения дел часть обидчиков фактически избегает наказания.
По данным Государственной судебной администрации и Службы образовательного омбудсмена, в 2019-2024 годах из-за завершения сроков привлечения к ответственности было закрыто 221 дело о буллинге. Доля таких дел в разные годы колебалась от 9% до почти 33%.
В документе также указано, что только за период с января по октябрь 2025 года суды закрыли не менее 21 дело о буллинге именно из-за истечения сроков наложения административного взыскания.
Что говорят в МОН и Офисе образовательного омбудсмена
Министерство образования и науки, МВД и Минфин не высказали замечаний к законопроекту. В то же время Министерство юстиции и Министерство молодежи и спорта поддержали инициативу.
Образовательный омбудсмен также поддержала законопроект, однако отметила, что он не решает ряд системных проблем.
В частности, речь идет о:
- разной трактовке понятия буллинга;
- отсутствие отдельной ответственности за насилие в отношении детей;
- недостаточной защите педагогов и совершеннолетних студентов;
- низкие штрафы за буллинг.
Кроме того, омбудсмен предложила увеличить размеры штрафов и четче прописать ответственность за жестокое обращение с детьми.
