Избежать суда не удастся: как планируют усилить ответственность за буллинг в школах

18:17 08.05.2026 Пт
3 мин
В Раде объяснили, почему дела о травле в школах закрывают без приговоров
aimg Татьяна Веремеева
Избежать суда не удастся: как планируют усилить ответственность за буллинг в школах Фото: Буллинг в школе (freepik.com)
В Украине хотят увеличить сроки привлечения к ответственности за буллинг в школах. В Верховной Раде объясняют, что из-за действующих ограничений многие дела закрываются еще до того, как суд успевает принять решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады и законопроект №14127.

Читайте также: Ребенка травят в школе, а администрация молчит: что делать родителям

Главное:

  • Предложение Рады: Законопроект №14127 предусматривает увеличение срока привлечения к ответственности за буллинг с 3 месяцев до 1 года.
  • Причина реформы: Из-за действующих коротких сроков суды часто не успевают рассмотреть дела, в результате чего десятки обидчиков ежегодно избегают наказания.
  • Статистика: Только за 2019-2024 годы из-за завершения сроков было закрыто 221 дело о буллинге (до 33% от общего количества).
  • Поддержка: Профильный комитет ВР уже рекомендовал принять документ за основу; инициативу поддержали МОН, МВД и Минюст.
  • Замечания омбудсмена: Несмотря на поддержку изменений, Образовательный омбудсмен подчеркивает необходимость увеличения штрафов и более четкого определения понятия "буллинг".
  • Цель: Обеспечить неотвратимость наказания за травлю в образовательных учреждениях и защитить права как детей, так и учителей.

Что предлагают изменить

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14127 об ответственности за буллинг участников образовательного процесса.

Документ предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за буллинг с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения. Для этого предлагают внести изменения в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Почему хотят увеличить сроки

Авторы законопроекта объясняют, что нынешнего трехмесячного срока часто не хватает для завершения судебного разбирательства.

В пояснительной записке отмечается, что из-за бюрократических процедур, загруженности судов и длительного рассмотрения дел часть обидчиков фактически избегает наказания.

По данным Государственной судебной администрации и Службы образовательного омбудсмена, в 2019-2024 годах из-за завершения сроков привлечения к ответственности было закрыто 221 дело о буллинге. Доля таких дел в разные годы колебалась от 9% до почти 33%.

В документе также указано, что только за период с января по октябрь 2025 года суды закрыли не менее 21 дело о буллинге именно из-за истечения сроков наложения административного взыскания.

Что говорят в МОН и Офисе образовательного омбудсмена

Министерство образования и науки, МВД и Минфин не высказали замечаний к законопроекту. В то же время Министерство юстиции и Министерство молодежи и спорта поддержали инициативу.

Образовательный омбудсмен также поддержала законопроект, однако отметила, что он не решает ряд системных проблем.

В частности, речь идет о:

  • разной трактовке понятия буллинга;
  • отсутствие отдельной ответственности за насилие в отношении детей;
  • недостаточной защите педагогов и совершеннолетних студентов;
  • низкие штрафы за буллинг.

Кроме того, омбудсмен предложила увеличить размеры штрафов и четче прописать ответственность за жестокое обращение с детьми.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что такое буллинг в школе, почему он опасен для детей и как с ним бороться. В МОН объяснили, как ученики или родители могут анонимно подать онлайн-жалобу на травлю через систему АИКОМ, чтобы сообщить руководству школы или полиции.

Также мы писали, что более 50% детей сталкивались с буллингом в школе.

Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
