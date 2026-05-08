Избежать суда не удастся: как планируют усилить ответственность за буллинг в школах

В Украине хотят увеличить сроки привлечения к ответственности за буллинг в школах. В Верховной Раде объясняют, что из-за действующих ограничений многие дела закрываются еще до того, как суд успевает принять решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады и законопроект №14127 .

Главное: Предложение Рады: Законопроект №14127 предусматривает увеличение срока привлечения к ответственности за буллинг с 3 месяцев до 1 года.

Что предлагают изменить

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14127 об ответственности за буллинг участников образовательного процесса.

Документ предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за буллинг с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения. Для этого предлагают внести изменения в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Почему хотят увеличить сроки

Авторы законопроекта объясняют, что нынешнего трехмесячного срока часто не хватает для завершения судебного разбирательства.

В пояснительной записке отмечается, что из-за бюрократических процедур, загруженности судов и длительного рассмотрения дел часть обидчиков фактически избегает наказания.

По данным Государственной судебной администрации и Службы образовательного омбудсмена, в 2019-2024 годах из-за завершения сроков привлечения к ответственности было закрыто 221 дело о буллинге. Доля таких дел в разные годы колебалась от 9% до почти 33%.

В документе также указано, что только за период с января по октябрь 2025 года суды закрыли не менее 21 дело о буллинге именно из-за истечения сроков наложения административного взыскания.

Что говорят в МОН и Офисе образовательного омбудсмена

Министерство образования и науки, МВД и Минфин не высказали замечаний к законопроекту. В то же время Министерство юстиции и Министерство молодежи и спорта поддержали инициативу.

Образовательный омбудсмен также поддержала законопроект, однако отметила, что он не решает ряд системных проблем.

В частности, речь идет о:

разной трактовке понятия буллинга;

отсутствие отдельной ответственности за насилие в отношении детей;

недостаточной защите педагогов и совершеннолетних студентов;

низкие штрафы за буллинг.

Кроме того, омбудсмен предложила увеличить размеры штрафов и четче прописать ответственность за жестокое обращение с детьми.