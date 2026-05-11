Соцслужбы не замечали? В Киеве разоблачили ужасные условия жизни человека с тяжелой инвалидностью
В Киеве человек с тяжелой инвалидностью не один год жил без посторонней помощи и, вероятно, без должного внимания со стороны социальных служб. Проблему заметили после пожара в квартире этого человека.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко.
Главное:
- Инцидент в столице: 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве произошел пожар, который разоблачил ужасные условия проживания человека с тяжелой инвалидностью.
- Состояние жилья: Спасатели и соседи обнаружили, что недееспособный человек годами жил одиноко в квартире, полностью заваленной бытовым мусором.
- Обвинения в бездействии: Нардеп Павел Сушко заявил, что социальные службы фактически игнорировали человека, который был полностью зависим от посторонней помощи.
- Угроза для окружающих: Антисанитария и захламленность квартиры годами создавали риск пожара, что в итоге и произошло, поставив под удар весь многоквартирный дом.
- Обращение к властям: Депутат направил запросы в Минсоцполитики, КГГА и омбудсмену с требованием провести проверку работы профильных служб.
- Отсутствие реакции: Пока официальных комментариев от киевской власти или представителей системы социальной защиты по этой ситуации нет.
- Дальнейшие шаги: Правоохранительные органы должны дать оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за социальное сопровождение пострадавшего человека.
Что произошло
По словам нардепа, пожар произошел 8 мая в квартире на улице Лаврухина в Киеве. Там проживал недееспособный человек с тяжелой инвалидностью, который был полностью зависим от посторонней помощи. После инцидента Сушко заявил о возможной бездеятельности социальных служб и призвал к проверке.
К депутату обратились жители дома.
После прибытия спасателей и соседей, как отмечает Сушко, выяснилось, что человек долгое время жил в квартире, заваленной мусором.
Заваленная мусором квартира (фото: Павел Сушко)
Нардеп раскритиковал работу соцслужб
Нардеп заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы к системе социального сопровождения и работы профильных служб. По его словам, человек жил в таких условиях годами, а проблему заметили только после пожара.
Депутат подчеркнул, что такое положение вещей представляло опасность не только для самого человека, но и для других жителей дома.
Также он поставил под сомнение эффективность социального сопровождения в этом случае и заявил, что фактической помощи человек не получал.
К кому обратились после инцидента
Народный депутат призвал отреагировать на ситуацию:
- Министерство социальной политики;
- представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
- Киевскую городскую государственную администрацию;
- правоохранительные органы.
На момент публикации официальной информации от столичных властей или соцслужб по этой ситуации нет.
