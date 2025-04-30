Почему 9 мая - это не праздник для Украины: откуда взялся "День победы"
В советские времена 9 мая стало символом победы во Второй мировой. Но для Украины эта дата имеет другой контекст - сложный, неоднозначный и все больше связанный не с миром, а с войной.
Почему 9 мая перестает быть праздником - и что по идеологии стоит за "Днем победы" РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
В этом году Украина во второй раз официально отмечает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий закон был принят в 2023 году, чтобы окончательно разорвать с советским видением "праздника победы" и солидаризироваться с европейской традицией - чтить, а не праздновать.
Это день скорби, уважения к погибшим и борьбы за свободу, а не фанфары, парады и салюты. В УИНП акцентируют внимание на том, что лозунг украинской кампании - "Помним! Побеждаем!" - четко указывает на ее содержание: мы не празднуем войну, мы чтим жертв и победу над злом.
9 мая: дата, которая больше не объединяет
Для большинства стран Европы окончание войны связано именно с 8 мая - днем, когда в 1945 году вступил в силу Акт капитуляции нацистской Германии. Однако в СССР его намеренно начали отмечать 9 мая, чтобы отделить себя от Запада и создать собственный культ победы - с маршами, медалями и славословием. Россия продолжила эту традицию и превратила ее в инструмент государственной пропаганды, оправдания агрессии и шантажа мира "победой предков".
Украина более 10 лет назад начала переосмысливать 8 мая - как день человеческой трагедии, а не советского триумфа. И именно такая форма памяти приобретает новую актуальность на фоне полномасштабной войны с Россией - государством, которое прикрывается "подвигом дедов", но само воспроизводит преступления нацизма.
"День Победы": от отмены льгот ветеранам до культа "победобесия"
9 мая в Советском Союзе стало государственным праздником еще в 1945 году, но не сразу приобрело статус главного "дня славы". Сначала это было обычное объявление о победе над нацистской Германией - парад в Москве провели только 24 июня, а в последующие годы от массовых торжеств отказались. Уже в 1947-м этот день сделали рабочим и отменили ряд льгот для ветеранов.
В течение следующих двух десятилетий 9 мая праздновали скромно: поздравительные полосы газет, салюты в городах-героях, но без масштабных парадов. Все изменилось в 1965-м - 9 мая вернули статус выходного, провели второй Парад Победы и начали формировать новый "святой миф" - о победе как моральной монополии СССР.
В 1970-1980-х "Великая Победа" стала главным нарративом советской идеологии. Компартия использовала ее как инструмент легитимизации власти. В постсоветской России этот миф превратился в квазирелигиозный культ с регулярными парадами, "георгиевскими лентами" и милитаристским бредом, который исследователи назвали "победобесием".
Вторая мировая: не о парадах, а о миллионах убитых и искалеченных
Война, длившаяся с 1939 по 1945 год, стала самой большой трагедией в истории человечества. Для Украины она началась еще 1 сентября 1939 года, когда нацисты бомбили Львов. А уже 22 июня 1941-го СССР, союзник Гитлера в первые годы войны, сам подвергся нападению.
Украинцы, не имея тогда независимого государства, воевали на всех фронтах. Около 7 миллионов человек из Украины были мобилизованы в Красную армию, каждый второй из них погиб. Миллионы украинцев участвовали в движении сопротивления, боролись в армиях Антигитлеровской коалиции.
Но изгнание нацистов не принесло Украине свободы. Ее снова накрыла волна репрессий: массовые штурмы "черносвитников", голод 1946-1947 годов, депортации, насильственная русификация, уничтожение церквей. Советский тоталитаризм заменил один ужас другим.
В общем наша потеряла более 8 миллионов украинцев и представителей других народов, проживавших на территории Украины. В целом Вторая мировая война унесла жизни от 50 до 85 миллионов человек во всем мире.
Кто на самом деле развязал войну
В 1939 году Сталин и Гитлер заключили договор о ненападении - пакт Молотова-Риббентропа, договорившись о разделе Европы. Именно этот сговор развязал Вторую мировую. СССР и Германия были союзниками, совместно оккупировали Польшу, а впоследствии и западноукраинские земли. До 1941 года Сталин помогал Гитлеру ресурсами, а репрессивная машина НКВД действовала так же кроваво, как гестапо.
Именно поэтому 9 мая не может быть праздником в Украине. Потому что война началась из-за сговора двух тоталитаризмов - нацистского и коммунистического, оба уничтожали Украину и украинцев.
Память - не о реваншизме, а о защите мира
После войны человечество создало Организацию Объединенных Наций, чтобы предотвратить повторение таких катастроф. Украина стала ее соучредителем. Но сегодня российский реваншизм демонтирует эти ценности, используя 9 мая как часть военной идеологии под названием рашизм.
Россия превратила победу над нацизмом в культ войны, а себя - в самопровозглашенного "победителя", который якобы имеет право "воспитывать" другие народы силой. И именно против этого мы сегодня боремся.
Сегодня российская пропаганда, прикрываясь мифом о Второй мировой, пытается оправдывать агрессию против Украины. Память о победе Кремль использует как индульгенцию для современных военных преступлений.
Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин во второй раз заявил о временном "перемирии" в войне против Украины. На этот раз режим тишины должен продлиться с 8 по 10 мая - во время празднования 80-летия "Победы" в Москве.
Политолог Владимир Фесенко считает, что Украина должна дать зеркальный ответ на такую инициативу Кремля, чтобы не потерять стратегическое преимущество.
Мы также проанализировали объявленное Владимиром Путиным трехдневное перемирие с 8 по 10 мая 2025 года, приуроченное к празднованию Дня победы в России. Украинские и западные эксперты скептически оценивают эту инициативу, считая ее попыткой Кремля обеспечить безопасность парада на Красной площади и избежать возможных атак дронов во время торжеств.
Предыдущее "пасхальное перемирие" не было соблюдено российской стороной, что вызывает сомнения в искренности нового предложения. Украина призывает к немедленному и длительному прекращению огня, подчеркивая, что жизни людей важнее символических дат.
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