Майское "перемирие" от Путина: зачем России три дня тишины и чем это грозит фронту

Владимир Путин уже второй раз предложил объявить перемирие – на этот раз на три дня, в честь празднования в России дня победы. Зачем это Кремлю, чего боится Путин и как это может отразиться на фронте, – в материале РБК-Украина.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз объявил о коротком перемирии – с 8 по 10 мая. "Передышка" якобы нужна Кремлю, чтобы отметить "день победы", пройдясь парадом из танков и военных по Красной площади.

О предыдущем – пасхальном перемирии Путин сообщил едва ли не за час. Здесь же он решил увеличить временной отрезок, заявив о прекращении огня практически больше чем за неделю до.

Украинские политические и военные эксперты настроены скептически, а западные союзники пока даже не комментировали очередной "жест доброй воли" российского лидера. В Москве, тем временем, готовятся использовать паузу с максимальной выгодой для себя.

Испорченный парад

Путин уже второй раз предложил краткосрочное прекращение огня и это впервые с начала полномасштабного наступления. Больше трех лет Украина в разных вариациях предлагала перемирия, но они даже не обсуждались в Москве. Все изменилось, когда президентом США стал Дональд Трамп. Он, взяв курс на молниеносное мирное урегулирование, несколько раз заявил, что Россия, оказывается, тоже хочет мира.

Путин, не желая терять новоприобретенный контакт со Штатами, активно подыгрывал заявлениям Трампа, но только на словах. Действия его не оставляли никакой двусмысленности – Украину продолжали и продолжают обстреливать, российские войска продвигались на фронте. За последний месяц РФ нанесла несколько очень болезненных ударов по городам, убив сотню человек. Все это перемешалось с циничными заявлениями Москвы и конкретно самого Путина о том, что он всегда готов к миру и никакой войны вообще не хотел.

Первое перемирие Путин объявил тогда, когда ситуация стала накаляться. США в лице Трампа, видя, что война не завершается ни за 24 часа, ни за несколько месяцев, заявили, что могут вообще выйти из переговоров. Россию, которая хочет удерживать Трампа в контакте, это не устроило, поэтому Путин объявил о "пасхальном перемирии", причем буквально за час до его начала. Ситуации добавляло абсурда и то, что через несколько минут после старта "перемирия" в Киеве объявили воздушную тревогу. Сомнений в том, что это игра на американскую публику, не было. Кроме того, на линии фронта путинское перемирие не отразилось никак.

"Они восстанавливали фортификации, мы видели множество тому подтверждений, они вывозили своих раненых, подвозили БК и питание на передовую, проводили все мероприятия, направленные на подготовку определенных действий. Они же усвоили, что мы отвечаем зеркально, поэтому там, где им нужно было сохранить тишину, они этот фактор реализовали. А там, где планировали масштабные действия, они продолжили атаковать. Были сотни прилетов мин и снарядов", – отмечает бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

По окончанию перемирия украинская сторона отчиталась о его фактическом провале со стороны россиян. Обстрелы продолжались, военные армии РФ продвигались и пытались закрепиться на позициях, проводили разведку боевой линии. В общем, делали все, чтобы использовать время "затишья" выгодно для себя. Впрочем, украинская армия не стала играть по навязанным Кремлем правилам "перемирия" и отвечала противнику зеркально. Поэтому никакого прекращения огня не получилось.

Более того, Киев решил отобрать "миротворческую" инициативу у Путина, поэтому сразу же вышел с ответным предложением – продолжить перемирие и дальше, а не ограничиваться пасхальными праздниками. Идея, как и ожидалось, Москве не понравилась.

Сегодня же Путин второй раз объявляет о перемирии, делает это заранее, а саму "тишину" предлагает соблюдать дольше. На это есть несколько причин, и одна из самых важных – масштабы празднования. День победы для нынешней российской конъюнктуры – едва ли не самый главный праздник, символ их "борьбы", особенно в нынешних обстоятельствах.

Кроме того, в этом году Россия будет праздновать 80-летие, и в честь юбилея соберет возле Мавзолея разных иностранных гостей из тех, кто может приехать в Москву. Путину очень хочется показать размах празднования и украинские дроны, которые могли бы полететь в условную Балашиху, вряд ли ему бы в этом помогли.

Путин на параде ко дню победы (фото: Getty Images)

"У Путина страх того, что парад на 9 мая окажется смазанным. Я понимаю, что россияне максимально стянут ПВО и будут все контролировать, но даже один дрон над Красной площадью без взрывов, налегке, просто тот, который увидят китайские гости – это огромный позор для Путина. Он осознает это и будет соответствующим образом действовать", – говорит директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии РБК-Украина.

Поэтому несколько дней тишины в воздухе Кремлю сейчас очень необходимы. Видимо из-за этого Путин решил предупредить о перемирии раньше. Во-первых, ему действительно важно, чтобы на Россию не летели вражеские БПЛА. Во-вторых, таким образом он входит в информационное поле, выступая его "модератором".

Движения на фронте

Во время прошлого перемирия, как уже было сказано выше, никто не останавливал военные действия на поле боя. Уже к полудню в праздничный день в Генштабе заявили о том, что на некоторых участках фронта обстрелы не просто не стихли, а даже усилились. Наиболее активные действия российская армия проводила на Покровском и Северском направлениях, в том числе, применяя тяжелое вооружение. С полуночи до 12 часов следующего дня российские солдаты штурмовали позиции ВСУ 26 раз.

По окончанию дня президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги "перемирия" – 2 тысячи 935 обстрелов по линии фронта.

"В общей сложности по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны. Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе", – написал Зеленский.

Исходя из этого совершенно очевидно, что и в течение "майского" перемирия российская армия продолжит свои штурмовые и наступательные действия. Они будут копить снаряды, проведут ротацию, подтянут снабжение. В общем, сделают то, что тяжело делать при огневом шквале над головами.

"Что важно понять, что враг действует таким образом, чтобы создать в дальнейшем нам больше проблем. Например, я видел информацию о том, что враг накопил ресурсы на левом берегу в Херсонской области. Ну зачем? Чтобы нам на 9 мая махать флажками? Нет. Они готовятся к каким-либо действиям. Это относится и к другим участкам фронта. Враг использует все ресурсы и средства, чтобы создать нам проблемы", – добавил Селезнев.

Реакция

Сразу после того, как Путин решил снова стать хедлайнером в медийном пространстве, в МИД Украины отреагировали зеркально и опять предложили продлить перемирие. Глава министерства Андрей Сибига заявил, что режим прекращения огня можно начать прямо сейчас и продлить до 30 дней.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней", – написал в Х глава МИД Сибига.

Ни Путин, ни доверенные им люди вроде Лаврова или Пескова пока ничего не заявили на этот счет. Равно как ничего не заявляли, когда перемирие им предлагал Дональд Трамп. У американского президента довольно часто меняется мнение относительно ситуации в целом, но после его встречи с Зеленским в Ватикане маятник, похоже, пока на стороне Украины. Об этом также красноречиво сообщил и сам Трамп, заявив у себя в соцсети Truth Social, что Путин, возможно, действительно не хочет окончания войны.

Это может быть еще одной и довольно важной причиной, почему Путин решил объявить о перемирии. В целом, его тактика выглядит довольно просто – он немного уступает тогда, когда видит, что ситуация для него начинает накаляться. За почти сто дней каденции Трампа он, похоже, впервые так резко высказался относительно Путина, которого раньше мог назвать "хорошим парнем". Было бы логично со стороны России сделать какой-нибудь "миротворческий" пас. Вроде предложения начать прямые переговоры с Киевом или объявить майское перемирие.

Украине же, по мнению, экспертов, стоит использовать это время с пользой. Как минимум – готовить план действий и делать это совместно с союзниками.

"Именно Украина и страны старого мира должны продемонстрировать единую позицию. Ничего не мешает Украине с Францией, Германией и Великобританией работать и говорить о том, что у нас есть возможности влиять на ситуацию. Запад очень устал от войны. Такое впечатление, что они устали больше, чем мы. Нам нужно продемонстрировать, что мы заинтересованы в прекращении войны. Но не на путинских условиях", – добавил Магда.