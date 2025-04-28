Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
Путин снова предложил "перемирие" на 9 мая. Украине стоит ответить на эти предложения зеркально, чтобы сохранить стратегическую инициативу.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
По мнению политолога, предложением "перемирия" на 9 мая российский диктатор Владимир Путин хочет показать, что он контролирует переговорный процесс о завершении войны в Украине.
"Он таким образом демонстрирует, что он решает, что он контролирует процесс. Но безусловно, в самой эти идеи есть пропагандистский смысл. Я так понимаю, что в Кремле положительно оценили то, что произошло с этим "пасхальным перемирием", - отметил Фесенко.
Игры Путина
Однако на самом деле, по словам эксперта, российский диктатор продолжает манипулировать и играть в игры.
"На самом деле, это же такая двойная игра в стиле Путина: "И война продолжается, и вроде бы и перемирие". Это классический стиль Путина. Мы это видели после Минских соглашений. Вот сейчас Путин предлагает ту же игру", - добавил политолог.
Но кроме игры, предложение Путина о перемирии, по словам Фесенко, является еще своеобразным ответом президенту США Дональду Трампу, который хочет в очередной раз, чтобы Украина и Россия быстро договорились о прекращении огня.
Зеркальный ответ Украины
"Вот Путин говорит, я готов, я готов, но вот я привязываю это к 9 мая. Ну знаете, у меня родилась такая идея-ответ: предлагаю украинскому руководству тоже объявить перемирие с 1 мая. И выполнение этого перемирия должно быть условием согласия на перемирие на 9 мая", - предложил Фесенко.
А 1 мая следовало бы выбрать для того, чтобы на время переговоров о прекращении огня была тишина, и стороны, которые ведут переговоры продемонстрировали свою реальную готовность к прекращению огня, говорит политолог.
"Ну в конце концов, неформально, неофициально Путин уже сделал подарок Трампу на три месяца его президентства, а ну вот мы делаем такой подарок на 100 дней.
Ну шутки шутками, но на самом деле я думаю, что нам надо использовать такую же тактику. А почему это только Путин может так играть? Для того, чтобы девальвировать его игру, нам надо зеркально отвечать тем же. И если он будет отказываться, ну тогда, извините, никакого перемирия на 9 мая не будет", - подчеркнул Фесенко.
"Перемирие" Путина
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о так называемом временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Как отметили в Кремле, так называемое "перемирие" якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".
Россия призвала украинскую сторону "последовать примеру", а в противном случае пригрозила "отвечать", в случае нарушения "перемирия".
В Центре противодействия дезинформации при СНБО идею российского диктатора Владимира Путина о новом "перемирии" с 8 по 10 мая назвали манипуляцией.
А в МИД Украины заявили, что, если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно, а не ждать 8 мая.
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