Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога

По мнению политолога, предложением "перемирия" на 9 мая российский диктатор Владимир Путин хочет показать, что он контролирует переговорный процесс о завершении войны в Украине.

"Он таким образом демонстрирует, что он решает, что он контролирует процесс. Но безусловно, в самой эти идеи есть пропагандистский смысл. Я так понимаю, что в Кремле положительно оценили то, что произошло с этим "пасхальным перемирием", - отметил Фесенко.

Игры Путина

Однако на самом деле, по словам эксперта, российский диктатор продолжает манипулировать и играть в игры.

"На самом деле, это же такая двойная игра в стиле Путина: "И война продолжается, и вроде бы и перемирие". Это классический стиль Путина. Мы это видели после Минских соглашений. Вот сейчас Путин предлагает ту же игру", - добавил политолог.

Но кроме игры, предложение Путина о перемирии, по словам Фесенко, является еще своеобразным ответом президенту США Дональду Трампу, который хочет в очередной раз, чтобы Украина и Россия быстро договорились о прекращении огня.

Зеркальный ответ Украины

"Вот Путин говорит, я готов, я готов, но вот я привязываю это к 9 мая. Ну знаете, у меня родилась такая идея-ответ: предлагаю украинскому руководству тоже объявить перемирие с 1 мая. И выполнение этого перемирия должно быть условием согласия на перемирие на 9 мая", - предложил Фесенко.

А 1 мая следовало бы выбрать для того, чтобы на время переговоров о прекращении огня была тишина, и стороны, которые ведут переговоры продемонстрировали свою реальную готовность к прекращению огня, говорит политолог.

"Ну в конце концов, неформально, неофициально Путин уже сделал подарок Трампу на три месяца его президентства, а ну вот мы делаем такой подарок на 100 дней.

Ну шутки шутками, но на самом деле я думаю, что нам надо использовать такую же тактику. А почему это только Путин может так играть? Для того, чтобы девальвировать его игру, нам надо зеркально отвечать тем же. И если он будет отказываться, ну тогда, извините, никакого перемирия на 9 мая не будет", - подчеркнул Фесенко.