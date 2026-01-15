ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Луцке мужчина ранил из дробовика полицейского: что произошло

Волынская область, Четверг 15 января 2026 17:57
UA EN RU
В Луцке мужчина ранил из дробовика полицейского: что произошло Иллюстративное фото: работник Национальной полиции (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского, прикрывшего собой женщину с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Сообщается, что инцидент произошел 14 января на улице Наливайко в Луцке.

Полицейские прибыли на вызов от женщины, которая сообщила о домашнем насилии, а именно агрессивное поведение своего свекра и угрозу выселения из квартиры.

Прибыв на место вызова, правоохранители выяснили, что в опасности оказались женщина и ее малолетний сын, которых угрожали выселить из квартиры.

Экипаж в составе полицейских Богдана и Владислава начали проводить профилактическую беседу с мужчиной 1956 года рождения, который приходится свекром заявительницы. Когда его утихомирили, тот внезапно вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, после чего резко нацелился в сторону невестки и внука.

Один из полицейских, Богдан, мгновенно прикрыл женщину и ребенка собственным телом, получив ранение - дробь застряла в бронежилете, что спасло его жизнь. Второй полицейский, Владислав, оперативно задержал злоумышленника и изъял оружие.

К счастью, пострадавших среди гражданских нет, а полицейского осмотрели медики: его состояние оценивают как легкое, жизни ничего не угрожает.

Мужчина 1956 года рождения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Руководство поблагодарило Богдана и Владислава за быструю и решительную реакцию, благодаря которой удалось защитить жизнь женщины и ребенка.

Следствие продолжается, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, накануне под Львовом стреляли в микроавтобус ТЦК.

А несколько дней назад в школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Кроме того, в конце ноября мы писали, что в Соломенском районе Киева правоохранители задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne после дорожно-транспортного происшествия, которое переросло в конфликт со стрельбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Домашнее насилие
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП