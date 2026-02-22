ua en ru
Головна » Новини » У світі

Чоловік з дробовиком "штурмував" резиденцію Трампа

США, Неділя 22 лютого 2026 16:56
UA EN RU
Чоловік з дробовиком "штурмував" резиденцію Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Агенти Секретної служби США ліквідували озброєного чоловіка, який намагався проникнути на територію резиденції американського лідера Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Секретної служби США Ентоні Гульєльмі в соцмережі X та допис журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс.

Читайте також: У США чоловік отримав жорсткий вирок за спробу застрелити Трампа

Гульєльмі розповів, що інцидент стався зранку 22 лютого. Особа загиблого не розкривається - відомо лише, що йому 20 років.

Чоловіка зі зброєю і каністрою з паливом помітили біля північних воріт резиденції. Агенти Секретної служби США і заступник шерифа вступили з ним у контакт, що переросло в зіткнення.

В результаті співробітники правоохоронних органів відкрили вогонь. В результаті сутички ні співробітники Секретної служби, ні офіцери не постраждали.

Джейкобс у своєму дописі оприлюднила фото рушниці з пресконференції шерифа:

Чоловік з дробовиком &quot;штурмував&quot; резиденцію Трампа

Фото: зброя нападника, якого застрелила Секретна служба США (x.com/JenniferJJacobs)

Зазначається, що у момент стрілянини в резиденції нікого не було. Наразі Трамп наразі перебуває у Вашингтоні.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, у вересні 2024 року Раян Рут у Флориді розташувався зі зброєю біля поля для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, що належить Трампу, з наміром застрелити політика під час президентської кампанії.

Згодом Рута, який намагався застрелити Трампа на полі для гольфу у Флориді у 2024 році, було засуджено до довічного ув'язнення.

Зазначимо, подія біля гольф-клуба Трампа зі стріляниною трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши його у вухо.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Флорида
