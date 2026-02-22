Чоловік з дробовиком "штурмував" резиденцію Трампа

Агенти Секретної служби США ліквідували озброєного чоловіка, який намагався проникнути на територію резиденції американського лідера Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Гульєльмі розповів, що інцидент стався зранку 22 лютого. Особа загиблого не розкривається - відомо лише, що йому 20 років. Чоловіка зі зброєю і каністрою з паливом помітили біля північних воріт резиденції. Агенти Секретної служби США і заступник шерифа вступили з ним у контакт, що переросло в зіткнення. В результаті співробітники правоохоронних органів відкрили вогонь. В результаті сутички ні співробітники Секретної служби, ні офіцери не постраждали. Джейкобс у своєму дописі оприлюднила фото рушниці з пресконференції шерифа: Фото: зброя нападника, якого застрелила Секретна служба США (x.com/JenniferJJacobs) Зазначається, що у момент стрілянини в резиденції нікого не було. Наразі Трамп наразі перебуває у Вашингтоні.