Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении

09:45 28.05.2026 Чт
2 мин
Американский лидер заявил, что Армения "снова будет великой"
aimg Татьяна Степанова
Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп публично поддержал действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне парламентских выборов, которые состоятся 7 июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал Пашиняна "большим другом и лидером", который делает Армению "сильной, богатой и безопасной".

Президент США заявил, что армянский премьер разделяет его видение мира и экономического развития для всего региона.

"Именно поэтому я полностью и безоговорочно поддерживаю переизбрание Никола 7 июня 2026 года", - отметил он.

Трамп также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно посетил Армению, где обсуждал ряд важных двусторонних соглашений.

Отдельно американский лидер анонсировал запуск совместной американо-армянской инициативы под названием Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) - "маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

По словам президента США, этот проект должен "трансформировать Южный Кавказ" и открыть американским энергетическим компаниям новые логистические возможности между Центральной Азией и США.

"По этим причинам Никол имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде. Сделаем Армению снова великой!", - написал Трамп.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия начала угрожать Армении из-за ее курса на сближение с Европейским Союзом. Москва увидела угрозу двустороннему сотрудничеству между странами

Посийский диктатор Владимир Путин выразил недовольство курсом Армении на сближение с ЕС и заявил о "недопустимости" такого вектора развития.

По его словам, подобная политика может привести к последствиям, аналогичным событиям в Украине 2014 года, имея в виду российскую агрессию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным потроллил его "избытком" демократии в Армении. В частности, он заявил об отсутствии политических заключенных и подчеркнул, что социальные сети в Армении функционируют без ограничений.

