Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social .

Трамп назвал Пашиняна "большим другом и лидером", который делает Армению "сильной, богатой и безопасной".

Президент США заявил, что армянский премьер разделяет его видение мира и экономического развития для всего региона.

"Именно поэтому я полностью и безоговорочно поддерживаю переизбрание Никола 7 июня 2026 года", - отметил он.

Трамп также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно посетил Армению, где обсуждал ряд важных двусторонних соглашений.

Отдельно американский лидер анонсировал запуск совместной американо-армянской инициативы под названием Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) - "маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

По словам президента США, этот проект должен "трансформировать Южный Кавказ" и открыть американским энергетическим компаниям новые логистические возможности между Центральной Азией и США.

"По этим причинам Никол имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде. Сделаем Армению снова великой!", - написал Трамп.