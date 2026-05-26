ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия начала угрожать Армении газом из-за европейского курса

22:50 26.05.2026 Вт
2 мин
Чем грозит отмена Москвой действия соглашения между странами?
aimg Валерий Ульяненко
Россия начала угрожать Армении газом из-за европейского курса Фото: Москва угрожает отменить льготные поставки газа в Ереван (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия начала угрожать Армении из-за ее курса на сближение с Европейским Союзом. Москва увидела угрозу двустороннему сотрудничеству между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Читайте также: В России устроили истерику из-за европейского курса Армении

В частности, Москва угрожает отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее предупреждение содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева к армянскому Министерству территориального управления и инфраструктур.

В Москве заявляют, что европейская интеграция Еревана ставит под угрозу основу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Поэтому российская сторона рассматривает возможность в одностороннем порядке приостановить или полностью денонсировать действующее межправительственное соглашение.

Последствия для Еревана

Межправительственное соглашение между странами было подписано в 2013 году. Документ позволяет Армении покупать российский газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без уплаты экспортных пошлин на льготных условиях, привязанных к объемам внутреннего потребления страны.

Сейчас энергоресурсы страны-агрессора остаются критически важными для армянской экономики. Страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает оттуда основную часть нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что в случае отмены беспошлинного режима Армении будет крайне сложно оперативно найти замену российским ресурсам. Переход на альтернативные источники поставок неизбежно приведет к стремительному подорожанию топлива и газа.

Напомним, недавно российский диктатор выразил недовольство курсом Армении на сближение с ЕС и заявил о "недопустимости" такого вектора развития. По его словам, подобная политика может привести к последствиям, аналогичным событиям в Украине 2014 года, имея в виду российскую агрессию.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным отметил успехи страны в сфере демократии. В частности, он заявил об отсутствии политических заключенных и подчеркнул, что социальные сети в Армении функционируют без ограничений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Армения Газ
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами