Россия начала угрожать Армении газом из-за европейского курса
Россия начала угрожать Армении из-за ее курса на сближение с Европейским Союзом. Москва увидела угрозу двустороннему сотрудничеству между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
В частности, Москва угрожает отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее предупреждение содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева к армянскому Министерству территориального управления и инфраструктур.
В Москве заявляют, что европейская интеграция Еревана ставит под угрозу основу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Поэтому российская сторона рассматривает возможность в одностороннем порядке приостановить или полностью денонсировать действующее межправительственное соглашение.
Последствия для Еревана
Межправительственное соглашение между странами было подписано в 2013 году. Документ позволяет Армении покупать российский газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без уплаты экспортных пошлин на льготных условиях, привязанных к объемам внутреннего потребления страны.
Сейчас энергоресурсы страны-агрессора остаются критически важными для армянской экономики. Страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает оттуда основную часть нефтепродуктов.
Эксперты отмечают, что в случае отмены беспошлинного режима Армении будет крайне сложно оперативно найти замену российским ресурсам. Переход на альтернативные источники поставок неизбежно приведет к стремительному подорожанию топлива и газа.
Напомним, недавно российский диктатор выразил недовольство курсом Армении на сближение с ЕС и заявил о "недопустимости" такого вектора развития. По его словам, подобная политика может привести к последствиям, аналогичным событиям в Украине 2014 года, имея в виду российскую агрессию.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным отметил успехи страны в сфере демократии. В частности, он заявил об отсутствии политических заключенных и подчеркнул, что социальные сети в Армении функционируют без ограничений.