Россия начала угрожать Армении газом из-за европейского курса

Россия начала угрожать Армении из-за ее курса на сближение с Европейским Союзом. Москва увидела угрозу двустороннему сотрудничеству между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

В частности, Москва угрожает отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее предупреждение содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева к армянскому Министерству территориального управления и инфраструктур.

В Москве заявляют, что европейская интеграция Еревана ставит под угрозу основу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Поэтому российская сторона рассматривает возможность в одностороннем порядке приостановить или полностью денонсировать действующее межправительственное соглашение.

Последствия для Еревана

Межправительственное соглашение между странами было подписано в 2013 году. Документ позволяет Армении покупать российский газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без уплаты экспортных пошлин на льготных условиях, привязанных к объемам внутреннего потребления страны.

Сейчас энергоресурсы страны-агрессора остаются критически важными для армянской экономики. Страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает оттуда основную часть нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что в случае отмены беспошлинного режима Армении будет крайне сложно оперативно найти замену российским ресурсам. Переход на альтернативные источники поставок неизбежно приведет к стремительному подорожанию топлива и газа.