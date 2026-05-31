ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Опрос перед выборами в Армении предсказывает победу прозападного Пашиняна

12:15 31.05.2026 Вс
2 мин
Почему Москва так внимательно следит за выборами в Армении?
aimg Мария Науменко
Опрос перед выборами в Армении предсказывает победу прозападного Пашиняна Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна может получить убедительное большинство в новом парламенте. Одновременно Москва все жестче реагирует на стремление Еревана развивать отношения с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Читайте также: Путин разразился новыми угрозами Армении

Согласно последнему опросу компании Breavis, проведенному накануне парламентских выборов 7 июня, партия Пашиняна "Гражданский договор" может набрать почти 65% голосов среди избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Исследование, проведенное среди 1551 респондента, свидетельствует о значительном отрыве правящей силы от оппозиции. Ни одна другая партия, по данным социологов, не претендует более чем на 12% поддержки.

Если голосование в следующее воскресенье подтвердит прогнозы опроса, Пашинян сохранит контроль над парламентом и получит дополнительный мандат для продолжения курса на сближение с Западом.

Также это может укрепить позиции власти в реализации мирного соглашения с Азербайджаном по Карабаху, подписанного в прошлом году при посредничестве США.

Опрос также свидетельствует о дальнейшем росте поддержки проевропейского курса Армении после десятилетий тесного сотрудничества с Россией.

Москва усиливает давление на Ереван

На этом фоне Россия продолжает жестко реагировать на внешнеполитический курс Армении. В последние недели Москва ввела новые торговые ограничения в отношении армянской продукции и пригрозила последствиями из-за намерения Еревана активизировать интеграцию с Европейским Союзом.

Кроме того, Россия отозвала своего посла в Армении Сергея Копыркина для консультаций. В МИД РФ объяснили это решение шагами армянских властей в направлении сближения с ЕС.

Лидеры Евразийского экономического союза также предупредили Ереван о рисках, которые, по их мнению, несет дальнейшее движение страны к членству в Евросоюзе.

Путин снова вспомнил Украину

Во время саммита ЕАЭС в Астане российский диктатор Владимир Путин снова провел параллели между Арменией и Украиной. По его словам, "украинский кризис" якобы начался после попыток Киева присоединиться к Европейскому Союзу.

В то же время ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп выразил Николу Пашиняну "полную и безоговорочную поддержку", назвав его "замечательным другом и лидером".

Кроме того, Reuters со ссылкой на западные разведки сообщило о возможных попытках России повлиять на результаты голосования в пользу пророссийских сил. Москва эти обвинения отвергла.

В то же время западные чиновники заявляли об обеспокоенности безопасностью премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения отношений между Ереваном и Кремлем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Армения Российская Федерация Никол Пашинян Евросоюз
Новости
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола