Путин боится, что Украина действительно вступит в ЕС, - Зеленский

"Путин очень боится, что Украина достигнет успеха. Во всех смыслах этого слова. Он боится, что Украина действительно вступит в ЕС. И я говорю не об институтах, я говорю об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС", - сказал Зеленский.

По его словам, в Украине люди уже свободны, и Путину это не нравится. Потому, что россияне могли бы брать пример с украинцев.

Зеленский также напомнил, что российский диктатор против вступления Украины в НАТО. И, по его словам, не потому, что Альянс может быть угрозой, ведь НАТО - это об обороне, а не о наступлении.

"По сути, знаете, наша ситуация такая, как когда у вас есть очень плохой сосед, который завидует вашему успеху. У вас есть семья, вас любят, а его не любят. И этот человек даже не выходит на улицу, он не выходит из своей комнаты, боясь, что кто-то плюнет ему в лицо. Вот в чем проблема Украины. Путин не любит видеть успех Украины. Но Украина добьется успеха", - добавил президент.