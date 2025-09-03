ua en ru
Путин боится, что Украина действительно вступит в ЕС, - Зеленский

Среда 03 сентября 2025 22:40
Путин боится, что Украина действительно вступит в ЕС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин боится, что Украина достигнет успеха, в частности вступит в Европейский Союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Point.

"Путин очень боится, что Украина достигнет успеха. Во всех смыслах этого слова. Он боится, что Украина действительно вступит в ЕС. И я говорю не об институтах, я говорю об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС", - сказал Зеленский.

По его словам, в Украине люди уже свободны, и Путину это не нравится. Потому, что россияне могли бы брать пример с украинцев.

Зеленский также напомнил, что российский диктатор против вступления Украины в НАТО. И, по его словам, не потому, что Альянс может быть угрозой, ведь НАТО - это об обороне, а не о наступлении.

"По сути, знаете, наша ситуация такая, как когда у вас есть очень плохой сосед, который завидует вашему успеху. У вас есть семья, вас любят, а его не любят. И этот человек даже не выходит на улицу, он не выходит из своей комнаты, боясь, что кто-то плюнет ему в лицо. Вот в чем проблема Украины. Путин не любит видеть успех Украины. Но Украина добьется успеха", - добавил президент.

Россия против вступления Украины в ЕС и НАТО

Напомним, Россия постоянно заявляет, что не хочет, чтобы Украина вступала в ЕС и НАТО. Это одно из условий Кремля для завершения войн против Украины.

В частности, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира.

По словам главы российского МИД, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - заявил Лавров.

Озвученные главой российского МИД условия практически полностью совпадают с объявленными ранее диктатором Владимиром Путиным требованиями к Украине для наступления мира:

  • признать официально российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым;
  • отказаться от поставок западного оружия;
  • объявить нейтралитет;
  • не вступать в НАТО и другие военные блоки в будущем.

Владимир Зеленский Владимир Путин Вступление в ЕС
