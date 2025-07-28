"Четкий сигнал". У Зеленского оценили решение Трампа сократить дедлайн для Путина

Реакция Ермака

"Благодарим президента США Дональда Трампа за твердую позицию и четкий сигнал - мир через силу", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что Трамп пообещал сократить сроки, которые он дал российскому диктатору Владимиру Путину для завершения войны, поскольку ответ уже очевиден.

"Путин понимает только силу - и это четко и громко донесено. Это принцип, который полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский", - добавил руководитель ОП.

Реакция Коваленко

Как отметил руководитель ЦПД, такое обещание Трампа означает, что в США понимают, что Путин не собирается прекращать войну и его необходимо будет "бить".