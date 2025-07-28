"Четкий сигнал". У Зеленского оценили решение Трампа сократить дедлайн для Путина

Обещание президента США Дональда Трампа ввести вторичные тарифы против России раньше, чем ожидалось, это четкий сигнал для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Благодарим президента США Дональда Трампа за твердую позицию и четкий сигнал - мир через силу", - подчеркнул Ермак.
Он напомнил, что Трамп пообещал сократить сроки, которые он дал российскому диктатору Владимиру Путину для завершения войны, поскольку ответ уже очевиден.
"Путин понимает только силу - и это четко и громко донесено. Это принцип, который полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский", - добавил руководитель ОП.
Как отметил руководитель ЦПД, такое обещание Трампа означает, что в США понимают, что Путин не собирается прекращать войну и его необходимо будет "бить".
Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп пообещал ввести против России 100% вторичные тарифы, если за 50 дней Москва не подпишет с Украиной мирное соглашение.
Уже сегодня, 28 июля, американский лидер изменил свой дедлайн. Он отметил, что сократит сроки для России, поскольку он уже знает ответ Москвы на его ультиматум.
Стоит заметить, что такие вторичные тарифы могут вынудить крупнейших торговых партнеров отказаться от покупки у России нефти и газа. В частности, Индия уже заявила о готовности прекратить импорт российской нефти.
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