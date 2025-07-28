"Чіткий сигнал". У Зеленського оцінили рішення Трампа скоротити дедлайн для Путіна

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти Росії 100% вторинні тарифи, якщо за 50 днів Москва не підпише з Україною мирну угоду.

Уже сьогодні, 28 липня, американський лідер змінив свій дедлайн. Він зазначив, що скоротить терміни для Росії, оскільки він уже знає відповідь Москви на його ультиматум.

Варто зауважити, що такі вторинні тарифи можуть змусити найбільших торговельних партнерів відмовитися від купівлі в Росії нафти і газу. Зокрема, Індія вже заявила про готовність припинити імпорт російської нафти.

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