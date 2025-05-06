"Чистки" в Пентагоне: Хегсет сократит командование армии США

Пентагон сокращает генералов и готовит слияние боевых командований на фоне реформ президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездочных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне. Этот шаг стал очередным этапом реформ, начатых в начале второго президентского срока Дональда Трампа.
Гегсет, который ранее публично критиковал чрезмерную численность высшего командного состава, активно внедряет инициативы по пересмотру кадровой политики Минобороны. С начала назначения на должность, он инициировал увольнение ряда высокопоставленных чиновников, в частности председателя Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего ВМС и директора Агентства национальной безопасности.
В новом меморандуме глава Пентагона сообщил, что численность генеральских офицеров Национальной гвардии сократится минимум на 20%, тогда как количество генеральских и флагманских должностей в Вооруженных силах США будет уменьшено еще на 10%.
"Увеличение количества генералов и адмиралов не гарантирует успеха. Это не наказание для старших офицеров - ничего подобного", - подчеркнул Гегсет в видеообращении, обнародованном 5 мая. По его словам, целью реформы является максимизация стратегической готовности Вооруженных сил, а сам процесс реализуется во взаимодействии с Объединенным комитетом начальников штабов.
Во время слушаний в Сенате по его утверждению, Гегсет отмечал, что существует "обратная связь между размерами штабов и победой на поле боя", указывая на 44 имеющиеся в военном командовании четырехзвездочные должности.
По данным Пентагона, решение о сокращении будет реализовываться постепенно и осторожно. В частности, рассматривается возможность слияния отдельных боевых командований, которые функционируют в разных регионах мира. Среди вероятных вариантов - объединение Африканского командования США с Европейским командованием США, а также слияние Южного командования США, отвечающего за Латинскую Америку, с Северным командованием США.
Кроме того, вероятен пересмотр целесообразности существования ряда других четырехзвездочных должностей, в частности командующего сухопутными войсками в Тихоокеанском регионе и командующего американскими войсками в Республике Корея.
Предложенные изменения уже вызвали критику в Конгрессе. Сенатор Джек Рид, старший демократ в Комитете Сената по вооруженным силам, поставил под сомнение обоснованность сокращений.
"Жесткие кадровые решения должны базироваться на фактах и всестороннем анализе, а не на произвольных процентных сокращениях", - сказал он, добавив, что устранение с должностей опытных военных руководителей, может навредить армии вместо повышения ее эффективности.
Агентство отмечает, что пертурбации в Минобороны США за последние несколько месяцев не ограничились только офицерами в форме. Там напомнили, что за последние недели были уволены трое высокопоставленных чиновников из-за расследования по утечке информации по приказу начальника штаба Гегсета от 21 марта.
Среди уволенных помощников - Дэн Колдуэлл, давний коллега Гегсета, который стал одним из его самых доверенных советников. На прошлой неделе его вывели из Пентагона из-за утечки информации, ответственность за которую он отрицает. Также был уволен заместитель руководителя аппарата Гегсета Дарин Селник.
В Пентагоне вскоре уволят 76 тысяч гражданских работников из 950 тысяч работников ведомства.
Сразу после вступления в должность президента, Трамп приказал подготовить план сокращения оборонного бюджета в течение пяти лет.
Одна из составляющих - сокращение военного контингента США в Европе.
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