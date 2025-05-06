"Чистки" в Пентагоні: Гегсет скоротить командування армії США

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні. Цей крок став черговим етапом реформ, започаткованих на початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

Гегсет, який раніше публічно критикував надмірну чисельність вищого командного складу, активно впроваджує ініціативи з перегляду кадрової політики Міноборони. Від початку призначення на посаду, він ініціював звільнення низки високопосадовців, зокрема голови Об’єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувача ВМС та директора Агентства національної безпеки.

У новому меморандумі очільник Пентагону повідомив, що чисельність генеральських офіцерів Національної гвардії скоротиться щонайменше на 20%, тоді як кількість генеральських і флагманських посад у Збройних силах США буде зменшено ще на 10%.

"Збільшення кількості генералів і адміралів не гарантує успіху. Це не покарання для старших офіцерів - нічого подібного", - наголосив Гегсет у відеозверненні, оприлюдненому 5 травня. За його словами, метою реформи є максимізація стратегічної готовності Збройних сил, а сам процес реалізується у взаємодії з Об’єднаним комітетом начальників штабів.

Під час слухань у Сенаті з нагоди затвердження, Гегсет зазначав, що існує "зворотний зв’язок між розмірами штабів і перемогою на полі бою", вказуючи на чинні 44 чотиризіркові посади у військовому командуванні.

Злиття командувань

За даними Пентагону, рішення про скорочення буде реалізовуватися поступово й обережно. Зокрема, розглядається можливість злиття окремих бойових командувань, які функціонують у різних регіонах світу. Серед імовірних варіантів - об’єднання Африканського командування США з Європейським командуванням США, а також злиття Південного командування США, що відповідає за Латинську Америку, з Північним командуванням США.

Крім того, ймовірним є перегляд доцільності існування низки інших чотиризіркових посад, зокрема командувача сухопутних військ у Тихоокеанському регіоні та командувача американських військ у Республіці Корея.

Запропоновані зміни вже викликали критику в Конгресі. Сенатор Джек Рід, старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил, поставив під сумнів обґрунтованість скорочень.

"Жорсткі кадрові рішення мають базуватися на фактах і всебічному аналізі, а не на довільних відсоткових скороченнях", - сказав він, додавши, що усунення з посад досвідчених військових керівників, може нашкодити армії замість підвищення її ефективності.