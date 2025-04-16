Высокопоставленного советника Пентагона отстранили за утечку секретной информации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский чиновник на условиях анонимности отметил, что Дэн Колдуэлл был отстранен от исполнения обязанностей после того, как он был идентифицирован в рамках расследования утечек информации в Министерстве обороны.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что чиновник отправлен в административный отпуск из-за "несанкционированного разглашения информации". Продолжается расследование.

Колдуэлл является одним из главных советников министра обороны США Пита Гегсета. Несмотря на то, что Колдуэлл не является публичной фигурой серьезного масштаба, как другие высокопоставленные чиновники Пентагона, он играл ключевую роль как советник министра.

О его влиянии свидетельствуют, в частности, обнародованные в марте изданием The Atlantic переписки в зашифрованном мессенджере Signal, в которых Гегсет назвал советника лучшим представителем для координации с Советом национальной безопасности в рамках подготовки к ударам по позициям хуситов в Йемене.

Колдуэлл, ветеран Корпуса морской пехоты США, участвовавший в операциях в Ираке, привлекал внимание рядом заявлений, которые критики считали изоляционистскими. В частности, еще до начала службы в Пентагоне в интервью Financial Times в декабре 2024 года он заявил, что война в Ираке была "замечательным преступлением" и что США было бы лучше, если бы войска оставались дома.

Колдуэлл также выступал против предоставления масштабной военной помощи Украине и призвал к переоценке обязательств США в Европе.

Как отметило агентство Reuters, его отстранение не связано с масштабной волной увольнений после назначения Пита Гегсета на должность министра обороны в январе.