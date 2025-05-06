"Чистки" в Пентагоне: Хегсет сократит командование армии США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездочных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне. Этот шаг стал очередным этапом реформ, начатых в начале второго президентского срока Дональда Трампа.

Гегсет, который ранее публично критиковал чрезмерную численность высшего командного состава, активно внедряет инициативы по пересмотру кадровой политики Минобороны. С начала назначения на должность, он инициировал увольнение ряда высокопоставленных чиновников, в частности председателя Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего ВМС и директора Агентства национальной безопасности.

В новом меморандуме глава Пентагона сообщил, что численность генеральских офицеров Национальной гвардии сократится минимум на 20%, тогда как количество генеральских и флагманских должностей в Вооруженных силах США будет уменьшено еще на 10%.

"Увеличение количества генералов и адмиралов не гарантирует успеха. Это не наказание для старших офицеров - ничего подобного", - подчеркнул Гегсет в видеообращении, обнародованном 5 мая. По его словам, целью реформы является максимизация стратегической готовности Вооруженных сил, а сам процесс реализуется во взаимодействии с Объединенным комитетом начальников штабов.

Во время слушаний в Сенате по его утверждению, Гегсет отмечал, что существует "обратная связь между размерами штабов и победой на поле боя", указывая на 44 имеющиеся в военном командовании четырехзвездочные должности.

Слияния командований

По данным Пентагона, решение о сокращении будет реализовываться постепенно и осторожно. В частности, рассматривается возможность слияния отдельных боевых командований, которые функционируют в разных регионах мира. Среди вероятных вариантов - объединение Африканского командования США с Европейским командованием США, а также слияние Южного командования США, отвечающего за Латинскую Америку, с Северным командованием США.

Кроме того, вероятен пересмотр целесообразности существования ряда других четырехзвездочных должностей, в частности командующего сухопутными войсками в Тихоокеанском регионе и командующего американскими войсками в Республике Корея.

Предложенные изменения уже вызвали критику в Конгрессе. Сенатор Джек Рид, старший демократ в Комитете Сената по вооруженным силам, поставил под сомнение обоснованность сокращений.

"Жесткие кадровые решения должны базироваться на фактах и всестороннем анализе, а не на произвольных процентных сокращениях", - сказал он, добавив, что устранение с должностей опытных военных руководителей, может навредить армии вместо повышения ее эффективности.