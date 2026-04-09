Чистый четверг 2026: ПЦУ объяснила, что делать сегодня обязательно и чего на самом деле нельзя

10:42 09.04.2026 Чт
Некоторые народные традиции этого дня могут быть не только суеверием, но и грехом
aimg Ирина Костенко
Сегодня - Великий четверг, известный в народе как Чистый (фото иллюстративное: Getty Images)

Чистый четверг скрывает в себе гораздо больше смыслов, чем просто купание, уборка дома или выпекание пасок к Пасхе. В ПЦУ рассказали о настоящих традициях и значении этого дня для каждого украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Что можно и нужно сегодня делать

В Великий четверг, согласно информации ПЦУ, как и в любой другой праздничный или духовно выдающийся день, можно и нужно:

  • делать то, что приносит добро и благо вам и ближним;
  • совершать достойные и богоугодные дела.

Чего не стоит делать в Чистый четверг

В то же время не советуют в ПЦУ сегодня:

  • приумножать суеверия;
  • придумывать и приписывать какие-либо сверхъестественные проявления обычным предметам;
  • тем более - осуществлять "магические ритуалы" и т.п.

"Потому что это - грех", - объяснили украинцам.

Чистый четверг 2026: ПЦУ объяснила, что делать сегодня обязательно и чего на самом деле нельзяНекоторые вещи в Чистый четверг лучше не делать (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нужно ли на самом деле сегодня убирать

В ПЦУ напомнили, что в народной традиции Великий четверг называют Чистым, часто акцентируя на необходимости:

  • уборки помещений;
  • мытья окон;
  • мытья дверей;
  • стирки и т.д.

"Но это не влияет на очищение собственной души, что является сверхважным как для человека, так и для Церкви", - подчеркнули в ПЦУ.

Украинцам объяснили: "ссорясь, приказывая и заставляя кого-то к тщательной уборке, не приобретаешь душевных благ и пользы".

"В то же время, если эти домашние дела приносят человеку успокоение и утешение - вреда в них точно нет", - отметили в пресс-службе ПЦУ.

Обязательно ли печь паски в Чистый четверг

Сообщается, что народную традицию убирать в домах и выпекать паски именно в Великий четверг можно вывести из евангельских событий последних дней жизни Спасителя (о которых Церковь вспоминает в этот день).

Так, именно в четверг состоялась Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия (Евхаристии).

"К этой вечере ученики тоже готовились определенным образом... То есть, в тот четверг горница была убрана, ветхозаветная пасха была приготовлена", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается вместе с тем, что Библия не содержит прямых запретов печь паски и готовить блюда к пасхальному столу в другие дни.

"Или хотя бы намеков о том, что иначе они "не получатся" или будут "неправильными", - уточнили в ПЦУ.

Обязательно ли умываться до восхода солнца

Священное Писание вспоминает также, как после Тайной вечери (установив Таинство Евхаристии) Иисус Христос омыл ноги апостолам.

В ПЦУ сообщили, что это действие - очень символическое.

"И суть его не в соблюдении гигиены тела, а в проявлении глубокого смирения и любви к людям, в примере не искать власти, а служить друг другу", - объяснили людям.

Исходя из этого, "для верующих христиан довольно странно звучат призывы обязательно умыться или искупаться до восхода солнца в Великий четверг".

"Что является явным суеверием", - констатировали в ПЦУ.

Как лучше всего отметить Великий четверг

Украинцам рассказали, что уборка, готовка, купание, умывание и т.д. - все эти действия "могут быть вполне полезными", если "не подменяют главного".

Речь идет о "стремлении встретить праздник с чистой душой, открытой для Бога".

"Поставьте Бога на первое место в своем календаре, делайте все запланированные дела с Богом в сердце - и тогда все будет в порядке, будет логично и понятно, в свое нужное и лучшее для этого время", - посоветовали в ПЦУ.

Кроме того, людям напомнили, что в Великий четверг - кроме литургии утром - вечером совершается особый чин воспоминания Страстей Христовых.

Тогда последовательно читаются 12 отрывков из Евангелия о последних часах перед смертью Спасителя:

  • о судилище в Синедрионе и у Филиппа;
  • об издевательствах над Мессией;
  • о Его распятии и погребении во гробе.

"Эта служба является неповторимой, поэтому никакие дела, даже хорошие, не должны стать причиной, чтобы пропустить ее", - подытожили в ПЦУ.

