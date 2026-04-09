Пышная и ароматная: рецепт нежной паски на сливках, которая получится удачной даже у новичков

06:45 09.04.2026 Чт
5 мин
Нежная, воздушная и с ароматом миндаля: пошаговый рецепт идеальной паски к праздничному столу
aimg Татьяна Веремеева
Пышная и ароматная: рецепт нежной паски на сливках, которая получится удачной даже у новичков Фото: Паска на сливках с миндалем и цукатами (Татьяна Веремеева)

Приготовление традиционной паски - это не магия, а четкая последовательность действий и проверенный баланс ингредиентов. Даже если вы никогда не работали с дрожжевым тестом, подробная инструкция поможет избежать ошибок и получить идеальный результат.

РБК-Украина делится рецептом нежной и воздушной паски с тонким ароматом миндаля, которая станет главным украшением вашего праздничного стола.

Читайте также: Дешевле, чем паска. Как я испекла крафин по рецепту из интернета и что из этого получилось

Ингредиенты

  • Мука пшеничная высшего сорта - 700 г,
  • Яйца куриные - 6 шт,
  • Сливки - 300 мл,
  • Сахар - 200 г,
  • Сахарная пудра - 120 г,
  • Сливочное масло - 70 г,
  • Миндаль - 70 г,
  • Цукаты - 50 г,
  • Коньяк - 40 мл,
  • Лимонный сок - 1 ст. л,
  • Дрожжи сухие быстродействующие - 2 ч. л.,
  • Соль - 1 ч. л.

Ингредиенты для паски (фото: Татьяна Веремеева)

Приготовление

Подготовка цукатов

Сначала необходимо замочить 50 г цукатов в 40 мл коньяка. Если не используете алкоголь, его можно заменить апельсиновым соком.

Оставьте цукаты в жидкости до момента использования. Лучше сделать это заранее - например, с вечера и поставить в холодильник. У меня были большие кусочки цукатов, поэтому я их измельчила на меньшие. Но можно оставить такими, как купили - это уже индивидуальные вкусовые предпочтения.

Работа с опарой

Далее готовим опару. В отдельной миске смешиваем 150 мл жирных сливок, 2 чайные ложки без горки дрожжей, 2 столовые ложки сахара (из общего количества) и 3 столовые ложки просеянной муки. Тщательно перемешайте до однородности - масса должна быть липкой и напоминать по консистенции сметану 20% жирности.

Сливки лучше немного подогреть, тогда дрожжи заработают быстрее.

Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте (28-30°C) до 40 минут. Время может меняться в зависимости от дрожжей. У меня опара была готова уже через 15 минут.

Опара на этапе замешивания и готовая (фото: Татьяна Веремеева)

Замешивание основы

Параллельно готовим основу теста. В большую миску выкладываем мягкое сливочное масло (70 г) и остальной сахар. Перетираем до пышной массы, чтобы сахар частично растворился.

Добавляем 6 желтков (все сразу или по одному) и взбиваем до пышной однородной консистенции (3-4 минуты миксером). Вливаем остаток сливок (150 мл). Готовую опару добавляем к основной массе и перемешиваем.

Белки и мука

Отдельно взбиваем 6 белков до мягких устойчивых пиков - хорошо взбитые белки не должны двигаться при переворачивании посуды. Вам может казаться, что вы никогда не сможете довести их до состояния устойчивых пиков, но не останавливайтесь и вы обязательно увидите результат. Хорошо взбитые белки сделают тесто более пышным и нежным.

Постепенно вводим белки в тесто, чередуя их с просеянной мукой (к которой добавьте примерно ¼ ч. л. соли). Замешиваем тесто, учитывая, что часть муки уже использована для опары.

Вымешивание и первый подъем

Тесто нужно вымешивать долго и интенсивно. Можно использовать тестомес или хлебопечку. Руками процесс занимает около 15 минут, кухонные девайсы справятся с задачей примерно за 10 минут.

Оно должно оставаться липким и влажным - это нормально для паски. Не стоит добавлять много муки, иначе выпечка потеряет легкость и пористость. Допустимо добавить максимум 1-2 столовые ложки. Руки можно смазать растительным маслом - так тесто будет меньше липнуть к рукам и раздражать вас. Например, я очень не люблю этот этап, а с маслом становится немного легче.

Когда тесто станет более однородным и начнет отставать от рук, сформируйте шар, накройте миску и оставьте в тепле примерно на 1 час.

Пышная и ароматная: рецепт нежной паски на сливках, которая получится удачной даже у новичковТесто подошло после первого замешивания (фото: Татьяна Веремеева)

Пока тесто подходит, подготовьте миндаль: подсушите его на сковороде, остудите и измельчите. Это можно сделать с помощью блендера или кофемолки, а если под рукой нет кухонных девайсов, можно измельчить егоножом.

Лично мне больше всего понравился вариант с блендером, поскольку кусочки орехов немного ощущаются в готовой выпечке и придают ей особый аромат.

Добавление начинки и расстойка

Когда тесто увеличится вдвое, добавьте к нему цукаты (предварительно слегка обваляйте их в муке) и миндаль. Перемешивайте недолго - достаточно нескольких минут. Снова сформируйте шар и оставьте подходить еще примерно на 1,5 часа.

Добавляем в тесто измельченный миндаль и цукаты (фото: Татьяна Веремеева)

После этого разложите тесто в формы, заполняя их не более чем наполовину (лучше - на треть). Накройте полотенцем и оставьте для расстойки, пока объем не увеличится вдвое. У меня это заняло примерно 1 час.

С детства помню, что бабушка всегда оставляла тесто в теплом месте и подчеркивала, что в кухне не должно быть сквозняков, потому что оно упадет. Если честно, я еще не рисковала проверять, действительно ли тесто упадет, если не придерживаться этих советов - всегда следую установкам и тесто хорошо поднимается.

Паски на этапе раскладывания в формы, когда подошли и уже готовые (фото: Татьяна Веремеева)

Выпекание

Выпекаем паски в разогретой до 180°C духовке. Время зависит от размера форм: маленькие выпекаются около 25 минут, большие - до 40 минут. В этот раз мои паски выпекались 35 минут.

Несколько раз при выпекании пасок у меня возникал неприятный момент - подгорали верхушки. Раньше, когда они подрумянивались, но еще не были готовы, я накрывала их пергаментом. Но это не помогало, и паски все равно подгорали. На этот раз я решила сразу накрыть их - и они почти не подгорели. Если воспользуетесь этим лайфхаком, будьте внимательны: пергамент не должен касаться нагревательного элемента духовки, иначе может загореться.

Этот лайфхак помню еще с детства - тогда бабушка пекла паски в печи, и когда они подрумянивались, она накрывала их газетой.

Готовая украшенная паска на сливках (фото: Татьяна Веремеева)

Глазурь

Взбейте 2 белка до белого цвета, добавьте 50-80 г сахарной пудры и примерно 1 столовую ложку лимонного сока (можно немного больше). Не стоит смешивать все ингредиенты сразу. На этот раз я так сделала и глазурь получилась довольно жидкой. Сначала она хорошо легла на паски, но к утру немного сползла вниз. Правда, на вкус это никак не повлияло.

Читайте также:

Новости
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой