Чистий четвер 2026: ПЦУ пояснила, що робити сьогодні обов'язково і чого насправді не можна

10:42 09.04.2026 Чт
4 хв
Деякі народні традиції цього дня можуть бути не лише забобоном, але й гріхом
aimg Ірина Костенко
Сьогодні - Великий четвер, знаний у народі як Чистий (фото ілюстративне: Getty Images)

Чистий четвер приховує в собі набагато більше сенсів, ніж просто купання, прибирання оселі чи випікання пасок до Великодня. У ПЦУ розповіли про справжні традиції та значення цього дня для кожного українця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Що можна і потрібно сьогодні робити

У Великий четвер, згідно з інформацією ПЦУ, як і в будь-який інший святковий чи духовно визначний день, можна і потрібно:

  • робити те, що приносить добро і благо вам та ближнім;
  • звершувати достойні та богоугодні справи.

Чого не варто робити у Чистий четвер

Водночас не радять у ПЦУ сьогодні:

  • примножувати забобони;
  • вигадувати і приписувати якісь надприродні прояви звичайним предметам;
  • тим більше - здійснювати "магічні ритуали" тощо.

"Бо це - гріх", - пояснили українцям.

Чистий четвер 2026: ПЦУ пояснила, що робити сьогодні обов'язково і чого насправді не можнаДеякі речі у Чистий четвер краще не робити (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чи треба насправді сьогодні прибирати

У ПЦУ нагадали, що в народній традиції Великий четвер називають Чистим, часто акцентуючи на необхідності:

  • прибирання помешкань;
  • миття вікон;
  • миття дверей;
  • прання тощо.

"Але це не впливає на очищення власної душі, що є надважливим як для людини, так і для Церкви", - наголосили у ПЦУ.

Українцям пояснили: "сварячись, наказуючи та змушуючи когось до ретельного прибирання, не здобуваєш душевних благ і користі".

"Водночас, якщо ці домашні справи приносять людині заспокоєння і втіху - шкоди в них точно немає", - зауважили у прес-службі ПЦУ.

Чи обов'язково пекти паски у Чистий четвер

Повідомляється, що народну традицію прибирати у домівках та випікати паски саме у Великий четвер можна вивести з євангельських подій останніх днів життя Спасителя (про які Церква згадує в цей день).

Так, саме в четвер відбулася Тайна вечеря, під час якої Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя (Євхаристії).

"До цієї вечері учні теж готувались певним чином... Тобто, в той четвер світлиця була прибрана, старозавітна паска була приготована", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається водночас, що Біблія не містить прямих заборон пекти паски та готувати страви до великоднього столу в інші дні.

"Або хоча би натяків про те, що інакше вони "не вийдуть" чи будуть "неправильними", - уточнили у ПЦУ.

Чи обов'язково вмиватися до сходу сонця

Священне Писання згадує також, як після Тайної вечері (встановивши Таїнство Євхаристії) Ісус Христос омив ноги апостолам.

У ПЦУ повідомили, що ця дія - дуже символічна.

"І суть її не в дотриманні гігієни тіла, а у виявленні глибокого смирення та любові до людей, у прикладі не шукати влади, а слугувати одне одному", - пояснили людям.

Виходячи з цього, "для віруючих християн досить дивно звучать заклики обов'язково умитися чи скупатися до сходу сонця у Великий четвер".

"Що є явним забобоном", - констатували у ПЦУ.

Як найкраще відзначити Великий четвер

Українцям розповіли, що прибирання, готування, купання, умивання тощо - всі ці дії "можуть бути цілком корисними", якщо "не підміняють головного".

Йдеться про "прагнення зустріти свято з чистою душею, відкритою для Бога".

"Поставте Бога на перше місце у свій календар, робіть всі заплановані справи з Богом у серці - і тоді все буде в порядку, буде логічно і зрозуміло, у свій потрібний і найкращий для цього час", - порадили у ПЦУ.

Крім того, людям нагадали, що у Великий четвер - окрім літургії ранком - ввечері звершується особливий чин спогаду Страстей Христових.

Тоді послідовно читаються 12 уривків з Євангелія про останні години перед смертю Спасителя:

  • про судилище в Синедріоні та у Пилипа;
  • про знущання над Месією;
  • про Його розп'яття та поховання у гробі.

"Ця служба є неповторною, тому ніякі справи, навіть добрі, не повинні стати причиною, щоби пропустити її", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи правда, що сповідь обов'язкова "до Великодня" (коли та як треба каятися у гріхах).

Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.

Читайте також, чи матимуть українці додатковий вихідний з нагоди Великодня цього року.

Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло
