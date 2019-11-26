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Число жертв землетрусу в Албанії досягло 16

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 16:08
Число жертв землетрусу в Албанії досягло 16
Фото: наслідки землетрусу в Албанії (exit.al)

В результаті землетрусу постраждали близько 600 осіб

В результаті землетрусу в Албанії загинули не менше 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на албанські ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті землетрусу магнітудою 6,3 загинули не менше 16 людей, у тому числі двоє дітей. Також повідомляється, що десятки людей перебувають під уламками зруйнованих будівель, на даний момент врятовано понад 40 осіб.

За даними ЗМІ, ще близько 600 постраждалих отримали медичну допомогу в лікарнях Дурреса, Тирани і Круджи. Найбільше від землетрусу постраждали міста Дуррес і Туман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужний землетрус в Албанії сталося в ніч на 27 листопада. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані, а також в деяких південних провінціях Італії.

Епіцентр землетрусу знаходився в 10 кілометрах на північ від албанського портового міста Дурреса і в 30 кілометрах на захід від Тирани, осередок був зафіксований на глибині 10 метрів в Адріатичному морі

У зв'язку зі стихійним лихом Міністерство закордонних справ закликає українців, які перебувають в районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися до консульства України в Албанії.

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