У МЗС дали рекомендації українцям через землетрус в Албанії

Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Українців в Албанії закликали звернутися в українське консульство

Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. Про це повідомив заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич Twitter.

Крилич закликав українців, які перебувають у районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.

"Закликаємо український, що знаходяться в регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактара +355693655685", - написав Кирилич.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. За даними італійського телеканалу Sky TG24, поштовхи зафіксували також в деяких південних провінціях Італії. За його даними, в Албанії постраждали більше сотні людей, багато людей перебувають під завалами.

Жертвами землетрусу стали щонайменше сім осіб. Понад 150 осіб отримали поранення. Число жертв може збільшитися, оскільки багато людей залишаються під завалами.