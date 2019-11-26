ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС дали рекомендації українцям через землетрус в Албанії

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 10:46
У МЗС дали рекомендації українцям через землетрус в Албанії
Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Українців в Албанії закликали звернутися в українське консульство

Міністерство закордонних справ надало рекомендації для громадян України, які опинилися в епіцентрі землетрусу в Албанії. Про це повідомив заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич Twitter.

Крилич закликав українців, які перебувають у районі землетрусу, повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.

"Закликаємо український, що знаходяться в регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактара +355693655685", - написав Кирилич.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. За даними італійського телеканалу Sky TG24, поштовхи зафіксували також в деяких південних провінціях Італії. За його даними, в Албанії постраждали більше сотні людей, багато людей перебувають під завалами.

Жертвами землетрусу стали щонайменше сім осіб. Понад 150 осіб отримали поранення. Число жертв може збільшитися, оскільки багато людей залишаються під завалами.

У Китаї стався потужний землетрус, є жертва У МЗС відреагували на затримання судна з українцями в Малайзії
Новини України МЗСземлетрусАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся