Землетрус в Албанії: загинули троє людей, 150 постраждали

Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Через потужний землетрус кілька будівель недалеко від міста Дуррес зруйновані

Три людини загинули, понад 150 постраждали в Албанії в результаті землетрусу магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Через потужний землетрус кілька будівель недалеко від міста Дуррес зруйновані і постраждали близько 150 осіб.

Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. За даними італійського телеканалу Sky TG24, поштовхи зафіксували також в деяких південних провінціях Італії. За його даними, в Албанії постраждали більше сотні осіб, багато людей перебувають під завалами.

Один чоловік помер у місті Курбин, в центральній частині північної Албанії, після того, як він запанікував і вистрибнув з будівлі, повідомила прес-секретар Міністерства оборони країни

Нагадаємо, у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті якого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.