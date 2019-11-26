ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Землетрус в Албанії: загинули троє людей, 150 постраждали

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 08:46
Землетрус в Албанії: загинули троє людей, 150 постраждали
Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Через потужний землетрус кілька будівель недалеко від міста Дуррес зруйновані

Три людини загинули, понад 150 постраждали в Албанії в результаті землетрусу магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Через потужний землетрус кілька будівель недалеко від міста Дуррес зруйновані і постраждали близько 150 осіб.

Фото: землетрус в Албанії (Twitter Gibson Lumayog)

Повідомляється, що поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. За даними італійського телеканалу Sky TG24, поштовхи зафіксували також в деяких південних провінціях Італії. За його даними, в Албанії постраждали більше сотні осіб, багато людей перебувають під завалами.

Один чоловік помер у місті Курбин, в центральній частині північної Албанії, після того, як він запанікував і вистрибнув з будівлі, повідомила прес-секретар Міністерства оборони країни

Нагадаємо, у Франції в понеділок, 11 листопада, відбувся сильний землетрус, в результаті якого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

У Китаї стався потужний землетрус, є жертва На Алясці стався потужний землетрус
Новини України землетрусАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся