У Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, загинули 27 людей

Фото: місце події (twitter.com/trtworld)

У момент ДТП в автобусі перебували 33 пасажири

У вівторок, 22 січня, в Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, в результаті аварії загинули 27 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що аварія сталася вночі в районі Лас-Бела провінції Белуджистан. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебували 33 пасажири.

В результаті зіткнення поранення отримали шестеро людей, стан одного потерпілого оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 19 янвапя на заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів. Ще 37 осіб отримали поранення.

Зазначимо, в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб. Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. В результаті зіткнення 16 осіб загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине один чоловік. Найвищий рівень смертності на дорогах Африки.