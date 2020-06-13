У Китаї вибухнув бензовоз, майже десять загиблих і сотня поранених

Фото: вибух (flickr.com charlesfrost)

9 людей загинули, більше 100 отримали поранення

У східному Китаї на швидкісній трасі "Шеньян-Хайкоу" вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним. Загинули щонайменше 9 осіб.

Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.

Бензовоз вибухнув після зіткнення автомобілем, який стояв попереду. В результаті вибуху деякі автомобілі відлетіли в сторону на десятки метрів.

За останніми даними, загинули щонайменше 9 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Від вибуху також постраждали деякі прилеглі будинки і будівля фабрики, полум'я охопило кілька автомобілів на шосе.

Watch：it seems that an small vehicle had been blasted away by the explosion

行车记录仪下的爆炸瞬间：一个类似小汽车的物体疑似被炸飞 pic.twitter.com/dqeduSxLzF — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

Нагадаємо, раніше автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.

Також повідомлялося про зіткнення бензовозу з автобусом в Пакистані, в результаті вибуху палива загинули до 30 осіб.

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Автор: Роман Калиниченко