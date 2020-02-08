Кількість жертв зросла до 722 осіб

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Повідомляється про 34 546 підтверджених випадків зараження пневмонією

Кількість жертв коронавірусу у Китаї зросла до 722 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний комітет з питань охорони здоров'я КНР.

Повідомляється про 34 546 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина перебуває у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуальної захисту. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавірусу 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.

Раніше повідомлялося, що китайські державні ЗМІ підтвердили смерть лікаря Лі Веньляна з міста Ухань. Це той самий лікар, який першим виявив невідомий раніше тип коронавіруса і повідомив про це владу. Йому зробили догану і попросили "не поширювати неперевірену інформацію і не сіяти паніку".

Також РБК-Україна повідомляло, що на сьогоднішній день не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу.