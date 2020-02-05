ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не існує перевірених ефективних засобів лікування коронавіруса, - ВООЗ

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 23:00
Не існує перевірених ефективних засобів лікування коронавіруса, - ВООЗ
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

У Женеві зустрінуться сотні експертів для розробки вакцини

Не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса. Про це заявив виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що через тиждень в Женеві зустрінуться сотні експертів для визначення пріоритетів в області досліджень і розробок коронавирусних препаратів, засобів діагностики і вакцин для боротьби зі спалахом.

"Не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса", - заявив Райан.

Серед учасників будуть експерти з клінічних досліджень і досліджень джерела вірусу на тварин, який з'явився на ринку в центральному китайському місті Ухань.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що багатонаціональна група, очолювана ВООЗ, дуже скоро відправиться в Китай, щоб співпрацювати з китайськими властями у боротьбі з цим спалахом. У той же час, він не повідомив ніяких подробиць.

За словами Тедроса, в Китаї налічується 24 363 підтверджених випадки захворювання, у тому числі 490 смертей. За останні 24 години було зареєстровано більшість випадків захворювання за один день з моменту початку спалаху.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ потребує майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим різновидом коронавіруса, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.

РБК-Україна писало, що Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.

У США підтвердили новий випадок зараження коронавірусом Коронавірус на лайнері в Японії: на борту перебувають 25 українців
Новини України ВООЗвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся