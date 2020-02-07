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Коронавірус: ВООЗ заявила про глобальний дефіцит захисних засобів

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 14:18
Коронавірус: ВООЗ заявила про глобальний дефіцит захисних засобів
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Світ зіткнувся з гострою нестачею захисних засобів, заявив Тедрос Адханом Гебрейесус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу світ зіткнувся з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту. Про це під час засідання Виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори та халати у всі країни.

"Однак світ стикається з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту, як ви можете собі уявити", - зазначив Гебрейесус.Коронавірус: ВООЗ заявила про глобальний дефіцит захисних засобів

Він також повідомив, що ВООЗ має намір мобілізувати всі можливості системи Організації об'єднаних націй для реагування на спалах коронавірусу у світі.

Нагадаємо, 11-12 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я скликає глобальний форум з вивчення коронавірусу 2019-nCoV. На зустрічі планується визначити пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординувати міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на сьогодні не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу.

Тест на коронавірус: у МОЗ розповіли, через скільки буде відомий результат ВООЗ скликає глобальний форум з вивчення нового коронавірусу
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