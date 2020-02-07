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У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 600 осіб

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 03:08
У Китаї кількість жертв коронавірусу перевищила 600 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Заразилися вже понад 31 тисячі осіб

У материковому Китаї число жертв коронавірусу нового типу виросло до 636 осіб, заражені вже 31 161 людина. Про це повідомляє державний комітет з питань охорони здоров'я КНР, пише Reuters.

Також зазначається, що виписані вже 1540 осіб. Днем раніше офіційно повідомлялося про понад 28 тисяч хворих і 563 померлих.

"Станом на північ 6 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції інформацію про 31 161 підтверджений випадок зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, з них 4821 осіб знаходяться у важкому стані, 636 померли, 1540 людей виписали з лікарень", - зазначено в повідомленні.

Загалом за останню добу виявлено 3143 нових випадки зараження. Також за останні 24 години з лікарень виписали 387 осіб.

В цей же час в Гонконзі зафіксували 24 випадки зараження, один чоловік помер.

Нагадаємо, китайські державні ЗМІ підтвердили смерть лікаря Лі Веньляна з міста Ухань. Це той самий лікар, який першим виявив невідомий раніше тип коронавірусу і повідомив про це владу. Йому зробили догану і попросили "не поширювати неперевірену інформацію і не сіяти паніку".

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