ВООЗ скликає глобальний форум з вивчення нового коронавіруса

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Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин та ліків

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум по вивченню коронавіруса 2019-nCoV. Про це сказав голова організації Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу в Женеві, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що ця зустріч визначить пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординує міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

"У нас немає вакцини і терапії для лікування хворих. Ось тому 11-12 лютого ми скличемо глобальний форум з дослідження та інновацій, щоб визначити пріоритети в дослідженнях і скоординувати міжнародні дослідницькі зусилля у розробці терапії і вакцин. Це буде зустріч науковців з усього світу", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Також метою є прискорення розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв коронавіруса зросло до 563 осіб, число хворих перевищило 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах

Як повідомляло РБК-Україна, в провінції Китаю Гуйчжоу зафіксували випадок інфікування коронавірусом у одномісячної дитини. Дитина була поміщена в ізолятор в лікарні Гуйчжоу. На даний момент дівчинка перебуває в стабільному стані.