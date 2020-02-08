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Число жертв выросло до 722 человек

Новости » В мире     08.02.2020 - 02:43
Число жертв выросло до 722 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается о 34 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

Ранее сообщалось, что китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом власти. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".

Также РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

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