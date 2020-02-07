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У Китаї підтвердили смерть лікаря, який першим виявив коронавірус

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 01:39
У Китаї підтвердили смерть лікаря, який першим виявив коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Лі Веньлян помер у п'ятницю о 2:58 за місцевим часом

Смерть лікаря Лі Веньляна із китайского міста Ухань, де спалахнув коронавірус нового типу, підтвердили китайські засоби масової інформації. Про це, зокрема, пише державне видання Global Times, котре раніше спростувало смерть лікаря.

Зазначається, що смерть лікаря, який першим у Китаї визнав новий коронавірус, настала у п'ятницю, 7 лютого, о 2:58 за місцевим часом.

Раніше упродовж четверга, 6 лютого, дня ЗМІ, спочатку сповістили про смерть Лі Веньляна, але згодом спростували інформацію, заявивши, що лікар живий, проте перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, кількість померлих через коронавірус у Китаї зросло до 563 осіб. За останніми даними, кількість хворих новим коронавірусом перевищила 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах.

Крім того, у ВООЗ оголосили про скликання глобального форуму з вивчення коронавірусу 2019-nCoV, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Форум визначить пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординує міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

Global Times заперечила інформацію про смерть китайського лікаря ВООЗ скликає глобальний форум з вивчення нового коронавірусу
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