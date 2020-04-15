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Кількість жертв коронавірусу у Нідерландах перевищило 3 тисячі

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 16:25
Кількість жертв коронавірусу у Нідерландах перевищило 3 тисячі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країні протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 189 людей

У Нідерландах на сьогодні кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла до 3134 осіб. Про це повідомляє RIVM.

Як повідомляється, у Нідерландах за останню добу лабораторно підтвердили 734 нових випадків зараження коронавірусом, з яких 188 осіб потребували госпіталізації та ще 189 людей померли. Як зазначається, всього в країні заразилось на COVID-19 - 28153 особи.

Нагадаємо, у Нідерландах фіксують зростання випадків зараження коронавірусом серед медичного персоналу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 мільйони, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб. Найбільше заражених у Сполучених Штатах Америки. Згідно з останніми даними, кількість інфікованих у країні перевищила 614 тис. осіб.

Крім того, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип.

Також у ВООЗ наголосили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

Додамо, що в США почалися клінічні випробування на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусу.

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