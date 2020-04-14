ВООЗ вважає коронавірус в 10 разів смертельнішим свинячого грипу

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

З січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що кількість жертв коронавірусу, порівняно зі свинячим грипом, вже перевищила в десять разів. Про це повідомляє Independent.

Він зазначив, що з січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб, 18 449 випадків виявилися летальними.

"Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що він смертельний - у десять разів смертельніший і небезпечніший пандемії грипу 2009 року", - зазначив Гебрейесус.

Гендиректор ВООЗ додав, що зупинити стрімке поширення вірусу можна за рахунок раннього виявлення випадків зараження, тестування, ізоляції та відстеження контактів.

Нагадаємо, кількість заражених новим коронавірусом в світі досягло майже 2 млн осіб. Перша позиція у США, де близько 600 тис. заражених, на другому місці - Іспанія.

Проте, міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що Іспанія досягла піку поширення коронавірусу, завданням влади залишається зменшення кількості нових заражених.