ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ вважає коронавірус в 10 разів смертельнішим свинячого грипу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 11:41
ВООЗ вважає коронавірус в 10 разів смертельнішим свинячого грипу
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

З січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що кількість жертв коронавірусу, порівняно зі свинячим грипом, вже перевищила в десять разів. Про це повідомляє Independent.

Він зазначив, що з січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб, 18 449 випадків виявилися летальними.

"Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що він смертельний - у десять разів смертельніший і небезпечніший пандемії грипу 2009 року", - зазначив Гебрейесус.

Гендиректор ВООЗ додав, що зупинити стрімке поширення вірусу можна за рахунок раннього виявлення випадків зараження, тестування, ізоляції та відстеження контактів.

Нагадаємо, кількість заражених новим коронавірусом в світі досягло майже 2 млн осіб. Перша позиція у США, де близько 600 тис. заражених, на другому місці - Іспанія.

Проте, міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла заявив, що Іспанія досягла піку поширення коронавірусу, завданням влади залишається зменшення кількості нових заражених.

У МОЗ назвали умову завершення карантину 24 квітня США проведуть розслідування ролі Китаю і ВООЗ в ситуації з коронавірусом
Новини України ВООЗКоронавірусГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся