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У Нідерландах коронавірусом заразилися понад 6 тис. медиків

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 15:15
У Нідерландах коронавірусом заразилися понад 6 тис. медиків
Ілюстративне фото (flickr.com matt_hecht)

Загальне число інфікованих у країні - 25,5 тис. осіб

У Нідерландах фіксують зростання випадків зараження коронавірусом серед медичного персоналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Станом на сьогодні у країні зареєстровано 25 тис. 587 випадків COVID-19. Близько 26% з них - медичні працівники, повідомили в Національному інституті охорони здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів.

За даними відомства, зростання випадків серед медиків пов'язане зі збільшенням тестування на коронавірус.

"З недавнього часу медичні працівники можуть проходити тестування поза лікарнею, якщо у них є скарги на здоров'я. Перші наслідки цього видно в звітах", - повідомили в інституті.

Також повідомляється, що кількість випадків інфікування серед медиків варіюється в залежності від регіону та місцевої політики тестування. Зокрема, більше половини всіх заражених коронавірусом в провінції Гронінген були працівниками охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Молдові на медичний персонал припадає близько чверті всіх випадків зараження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу коронавірус підтвердили у 85 українських медиків. Так, 41 людина заразилася в Тернопільській області, ще у 26 медиків коронавірус виявили у Вінницькій області.

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