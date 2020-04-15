Коронавірусом заразилися понад 2 млн жителів планети

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Кількість смертей від вірусу перевищила 126 тисяч

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 мільйони, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Worldometers, який відстежує поширення COVID-19.

Найбільше заражених у Сполучених Штатах Америки. Згідно з останніми даними, кількість інфікованих у країні перевищила 614 тис. осіб. За добу коронавірус підтвердили у понад 15 тис. громадян.

В Іспанії коронавірусом інфікувалися 174 тис. громадян. Зростання нових випадків заражень і смертей від вірусу в Іспанії сповільнюється кілька днів поспіль. За добу в країні зафіксували 2442 випадки COVID-19 і 300 смертей від інфекції.

Ситуація з коронавірусом в Італії теж частково стабілізувалася. Наразі відомо про 162,4 тис. випадків коронавірусу в країні. Щоденний приріст нових випадків також знижується. За день COVID-19 виявили у 2972 італійців. Тим не менш, в Італія все ще висока смертність від вірусу. Так, за добу коронавірус забрав життя ще 602 осіб.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип. Також у ВООЗ наголосили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.