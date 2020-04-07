У США почали випробовувати вакцину від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розробку вакцини підтримав Фонд Білла і Мелінди Гейтс

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів прийняв заявку фармкомпанії Inovio про початок клінічних випробувань на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Business Insider.

Наголошується, що близько 40 здорових добровольців будуть брати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії та Канзас-Сіті. Першу дозу вакцини від інфекції вони прийняли в понеділок, 6 квітня.

Ряд некомерційних організацій підтримав розробку цієї вакцини, включаючи Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Компанія планує отримати ранні дані про безпеку вакцини до кінця літа і створити мільйон доз до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені з Медичної школи Університету Піттсбурга провели випробування на мишах вакцини, яка може бути ефективною при захворюванні коронавірусу.

Крім того, австралійські вчені почали випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Вакцини, розроблені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах.

Додамо, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини знаходяться на першому етапі тестування.